Хави: Месси нужна Барселона, а Барселоне нужен Месси – я бы поставил на то, что Лео останется в клубе

Главный тренер клуба "Аль-Садд" Хави Эрнандес высказался о ситуации с трудовым договором форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Xavi: "Messi needs Barça and Barça need Messi" [md] pic.twitter.com/W2MZ6goK6J