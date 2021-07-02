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Хави: Месси нужна Барселона, а Барселоне нужен Месси – я бы поставил на то, что Лео останется в клубе
Мнение из Катара
Главный тренер клуба "Аль-Садд" Хави Эрнандес высказался о ситуации с трудовым договором форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"Это определенные рыночные условия, и мы должны подождать. Я так понимаю, что Лео общается с "Барселоной", президентом клуба. Я желаю ему всего наилучшего. Как его друг и как фанат каталонцев, я надеюсь, что о контракте объявят как можно скорее".
"Если бы мне пришлось делать ставку, то я бы выбрал вариант, при котором Месси останется, хотя футбол повидал многое, но все же. Лео нужна "Барса", а "Барсе" нужен Лео. Тут он счастлив и находится всю жизнь".
"Вернуться в "Барселону" как тренер? Со мной никто не связывался, хоть у меня и хорошие отношения с Лапортой и остальными членами Совета директоров, но это не для того, чтобы возглавить команду. У меня есть контракт с "Аль-Саддом".
Xavi: "Messi needs Barça and Barça need Messi" [md] pic.twitter.com/W2MZ6goK6J— barcacentre (@barcacentre) July 2, 2021
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