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Хави: Месси нужна Барселона, а Барселоне нужен Месси – я бы поставил на то, что Лео останется в клубе

Испания
(1 голосов)

Мнение из Катара

Хави: Месси нужна Барселона, а Барселоне нужен Месси – я бы поставил на то, что Лео останется в клубе

Новина українською

Главный тренер клуба "Аль-Садд" Хави Эрнандес высказался о ситуации с трудовым договором форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Это определенные рыночные условия, и мы должны подождать. Я так понимаю, что Лео общается с "Барселоной", президентом клуба. Я желаю ему всего наилучшего. Как его друг и как фанат каталонцев, я надеюсь, что о контракте объявят как можно скорее".

"Если бы мне пришлось делать ставку, то я бы выбрал вариант, при котором Месси останется, хотя футбол повидал многое, но все же. Лео нужна "Барса", а "Барсе" нужен Лео. Тут он счастлив и находится всю жизнь".

"Вернуться в "Барселону" как тренер? Со мной никто не связывался, хоть у меня и хорошие отношения с Лапортой и остальными членами Совета директоров, но это не для того, чтобы возглавить команду. У меня есть контракт с "Аль-Саддом".

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В статье: Лионель Месси Хави Эрнандес Барселона
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
02.07.2021 в 11:48
залупорта - ручний прєзік чмоссі. Хаві це знає. коли після їхніх фінансових оборудок барса опуститься в сегунду і стане рівнем Аль-Садду, тоді Хаві в неї й перейде
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