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Реал не будет покупать защитников, даже если уйдет Варан
Перес не намерен усилять центр обороны
В последнее время СМИ активно сватают центр-бэка "Реала" Рафаэля Варана в клубы АПЛ.
Но несмотря на потенциальный уход французоского защитника, руководство "сливочных" не будет покупать новых защитников в это трансферное окно. Напомним, этим летом многолетний капитан и защитник "Реала" Серхио Рамос покинул клуб, не сумев договориться с клубом о деталях нового контракта.
Центр обороны мадридцев в новом сезоне будут формировать Давид Алаба, Эдер Милитао и Начо Фернандес. Также рассматриваются кандидатуры Хесуса Вальехо, Виктора Чуста и Марио Хилы.
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