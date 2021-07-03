  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал не будет покупать защитников, даже если уйдет Варан
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал не будет покупать защитников, даже если уйдет Варан

Испания
(1 голосов)

Перес не намерен усилять центр обороны

Реал не будет покупать защитников, даже если уйдет Варан

Новина українською

В последнее время СМИ активно сватают центр-бэка "Реала" Рафаэля Варана в клубы АПЛ.

Но несмотря на потенциальный уход французоского защитника, руководство "сливочных" не будет покупать новых защитников в это трансферное окно. Напомним, этим летом многолетний капитан и защитник "Реала" Серхио Рамос покинул клуб, не сумев договориться с клубом о деталях нового контракта.

Читайте такжеПереход Варана в Манчестер Юнайтед до сих пор не согласован

Центр обороны мадридцев в новом сезоне будут формировать Давид Алаба, Эдер Милитао и Начо Фернандес. Также рассматриваются кандидатуры Хесуса Вальехо, Виктора Чуста и Марио Хилы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ABC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...