Умтити угрожает Барселоне обратиться в ФИФА, если с ним разорвут контракт

Самюэль Умтити хочет обратиться в ФИФА, если контрактное соглашение "Барселоны" с ним будет разорвано.

Француз не намерен уходить из "блауграны", несмотря на то, что клуб уведомил его о намерении расторгнуть договоренность. В случае, если "Барселона" разорвет действующий контракт в одностороннем порядке, Умтити угрожает обратиться в ФИФА.

Нынешнее соглашение футболиста с каталонцами действует до лета 2023 года. По нему Самюэль зарабатывает 16 млн евро в год.