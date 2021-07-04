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Умтити угрожает Барселоне обратиться в ФИФА, если с ним разорвут контракт

Испания
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У игрока тяжелые отношения с клубом

Умтити угрожает Барселоне обратиться в ФИФА, если с ним разорвут контракт

Новина українською

Самюэль Умтити хочет обратиться в ФИФА, если контрактное соглашение "Барселоны" с ним будет разорвано.

Француз не намерен уходить из "блауграны", несмотря на то, что клуб уведомил его о намерении расторгнуть договоренность. В случае, если "Барселона" разорвет действующий контракт в одностороннем порядке, Умтити угрожает обратиться в ФИФА.

Нынешнее соглашение футболиста с каталонцами действует до лета 2023 года. По нему Самюэль зарабатывает 16 млн евро в год.

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В статье: ФИФА Барселона Самюэль Умтити
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Источник:
Sport.es

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