Барса предложила Пьяничу разорвать контракт, но Миралем отказался

Испанское издание Marca сообщает, что полузащитник каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич отказался расторгнуть контракт с клубом.

Руководство "сине-гранатовых" хочет разгрузить зарплатную ведомость, также главный тренер "Барсы" Рональд Куман не рассчитывает на хавбека в новой кампании. По этим причинам клуб отправил Миралему письмо с предложением разорвать соглашение, но сам футболист пока не планирует покидать столицу Каталонии.

В прошлом сезоне во всех турнирах 31-летний босниец принял участие в 30 матчах, результативными действиями не отметился.