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Барса предложила Пьяничу разорвать контракт, но Миралем отказался

Испания
(1 голосов)

Куман не рассчитывает на хавбека

Барса предложила Пьяничу разорвать контракт, но Миралем отказался

Chatsports

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Испанское издание Marca сообщает, что полузащитник каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич отказался расторгнуть контракт с клубом.

Руководство "сине-гранатовых" хочет разгрузить зарплатную ведомость, также главный тренер "Барсы" Рональд Куман не рассчитывает на хавбека в новой кампании. По этим причинам клуб отправил Миралему письмо с предложением разорвать соглашение, но сам футболист пока не планирует покидать столицу Каталонии.

В прошлом сезоне во всех турнирах 31-летний босниец принял участие в 30 матчах, результативными действиями не отметился.

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В статье: Миралем Пьянич Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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10 (Феодосия)
04.07.2021 в 20:10
Вы бы лучше аренду искали для игрока…. Кто в здравом уме откажется от своей зарплаты в 31 год и без места куда уйти?
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