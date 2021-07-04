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Барса предложила Пьяничу разорвать контракт, но Миралем отказался
Куман не рассчитывает на хавбека
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Испанское издание Marca сообщает, что полузащитник каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич отказался расторгнуть контракт с клубом.
Руководство "сине-гранатовых" хочет разгрузить зарплатную ведомость, также главный тренер "Барсы" Рональд Куман не рассчитывает на хавбека в новой кампании. По этим причинам клуб отправил Миралему письмо с предложением разорвать соглашение, но сам футболист пока не планирует покидать столицу Каталонии.
В прошлом сезоне во всех турнирах 31-летний босниец принял участие в 30 матчах, результативными действиями не отметился.
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