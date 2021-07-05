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Чемпион Испании подписал новичка - свободного агента из Бразилии
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"Атлетико" Мадрид, действующий чемпион Испании, подписал 21-летнего новичка-нападающего.
Им стал бразильско-португальский легионер Маркос Паулу.
С ним подписан контракт на 5 лет.
К этому времени Маркос Паулу выступал в бразильском "Флуминенсе" (24 матча, 3 гола, 3 ассиста этого сезона) 30 июня у него закончился контракт.
Также Маркос Паулу является игроком юношеской сборной Португалии до 20 лет.
На Маркоса Паулу претендовали "Сельта" и "Кадис". Вероятно, что он пойдет к одному из этих клубов в аренду.
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