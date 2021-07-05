  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Чемпион Испании подписал новичка - свободного агента из Бразилии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Испании подписал новичка - свободного агента из Бразилии

Испания
(1 голосов)

Достался бесплатно

Чемпион Испании подписал новичка - свободного агента из Бразилии

Новина українською

"Атлетико" Мадрид, действующий чемпион Испании, подписал 21-летнего новичка-нападающего.

Им стал бразильско-португальский легионер Маркос Паулу.

С ним подписан контракт на 5 лет.

Читайте такжеСМИ: Атлетико подпишет пятилетний контракт с 19-летним бразильским вингером

К этому времени Маркос Паулу выступал в бразильском "Флуминенсе" (24 матча, 3 гола, 3 ассиста этого сезона) 30 июня у него закончился контракт.

Также Маркос Паулу является игроком юношеской сборной Португалии до 20 лет.

На Маркоса Паулу претендовали "Сельта" и "Кадис". Вероятно, что он пойдет к одному из этих клубов в аренду.

Marcos Paulo fichaje español

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Маркос Паулу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...