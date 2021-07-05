Чемпион Испании подписал новичка - свободного агента из Бразилии

"Атлетико" Мадрид, действующий чемпион Испании, подписал 21-летнего новичка-нападающего.

Им стал бразильско-португальский легионер Маркос Паулу.

С ним подписан контракт на 5 лет.

К этому времени Маркос Паулу выступал в бразильском "Флуминенсе" (24 матча, 3 гола, 3 ассиста этого сезона) 30 июня у него закончился контракт.

Также Маркос Паулу является игроком юношеской сборной Португалии до 20 лет.

На Маркоса Паулу претендовали "Сельта" и "Кадис". Вероятно, что он пойдет к одному из этих клубов в аренду.