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Фигу наоборот: путь Луиса Энрике от затычки в Реале до капитана Барселоны
На "Бернабеу" ему до сих пор не рады
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill /Allsport
Считается, что соперничество "Реала" и "Барселоны" накалилось во времена диктатуры Франко.
То есть, оно существовало и раньше, но это был просто футбол. А вот при каудильо, скончавшемся в 1975 году, Эль Класико получили этнический и политический контексты, что, конечно же, в разы повысило градус борьбы.
Шутить с этим реально опасно. Вспоминается попытка Жозе Моуриньо, в результате которой игроки рассорились между собой настолько, что потом не разговаривали даже в сборной.
Всего же с 1975 года 17 игроков представляли и "Реал", и "Барселону", причем лишь семеро из них переходили непосредственно из одного клуба в другой. Среди них есть и очень известные имена: Луиш Фигу, Бернд Шустер, Микаэль Лаудруп, Хавьер Савиола. Все они перебирались из "Камп Ноу" на "Сантьяго Бернабеу".
Luis Figo and Luis Enrique. pic.twitter.com/irY64ZOaEI— 90s Football (@90sfootball) May 10, 2020
В противоположном направлении за эти 46 лет проследовал всего один человек, и это нынешний тренер сборной Испании.
Да-да, тот самый, который не вызвал на Евро-2020 ни единого футболиста мадридского "Реала".
***
"Теперь, когда я вижу свои фото в сливочной форме на постерах или видео, мне это кажется странным. Я куда лучше смотрюсь в сине-гранатовой футболке", - говорит Лучо.
С ним трудно не согласиться. Сегодня Луис Энрике в форме "Реала" - это как Зидан в футболке "Барсы". Сложно поверить, что это не сон, и Лучо действительно бегал за Мадрид.
А еще ранее - за скромный хихонский "Спортинг". В Примере-1990/91 20-летний Энрике даже забил 14 голов и занял пятое место в бомбардирской гонке, а его "Спортинг" сенсационно пришел к финишу на пятом месте. Этот рекорд, к слову, не побит до сих пор.
"Я в помине не думал, что за мной придут большие клубы, даже не мечтал о таком, но "Спортингу" были нужны деньги. Все произошло быстро - и вот, на руках у меня уже был пятилетний контракт с "Реалом", - вспоминал Энрике, когда ему было 40.
Интересно, лукавил или правда забыл? В 20 лет в интервью Marca он вещал совсем другое:
"Играть за "Реал" - это мечта. Я заслужил перейти в эту команду и даже отказался от предложения "Барселоны", которая предлагала больше денег. Меня просто больше заинтересовал проект "Реала". Выступать за него - гордость".
Йохан Кройф, стоявший тогда у руля "Блауграны", быстренько опроверг переговоры, но его выдал язвительный комментарий - дескать, Энрике "не великая звезда, чтоб за него драться". Значит, все-таки хотели.
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А у Энрике, тем временем, в Мадриде не клеилось ничего.
Дела у "Реала" в целом шли не очень - в начале 90-х в Примере доминировала каталонская "Команда мечты", соперничать с ней было почти нереально. "Сливочные" пытались - Радомир Антич пробовал, потом Лео Бенхаккер, за ним Бенито Флоро, но все мимо.
Энрике было трудно вдвойне. Он переходил в "Реал" как оттянутый форвард, а там уже были Просинечки и Хаджи. Пришлось пахать на чужих позициях. Буквально за год-полтора Лучо поиграл везде, кроме ворот и центра обороны. Статистика соответствующая: 3-4 гола в сезон. Да, тренеры хвалили за трудолюбие и универсализм, но ему этого было мало. Лучо хотел быть не просто работягой, а звездой:
Real Madrid 91/92. Chendo, Buyo, Míchel, Hierro, Tendillo y Villarroya (arriba). Hagi, Butragueño, Milla, Luis Enrique y Sanchís (abajo). Antic comenzó la temporada pero fue despedido cuando iba líder. Beenhakker volvió para suplirlo. Tenerife dictó sentencia en la última jornada pic.twitter.com/lP4bT9YNqc— Fútbol Carroza (@futbolcarroza) November 12, 2018
"Мне легко игралось с партнерами по "Реалу", потому что они были великолепны. Но я приходил как форвард, а меня с самого начала использовали в полузащите, где я никогда не играл. Затем я стал фланговым защитником. Я и к этому адаптировался; делал все, что хотел тренер. Это было сложно".
Даже в сборной Испании Энрике в то время играл на фланге. Например, на ЧМ-94, где Лучо разбил нос не кто-нибудь, а нынешний ассистент Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти.
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Редкий звездный час Энрике пришелся на сезон-1994/95. Он забил 4-й гол "Реала" в историческом Класико против "Барсы", завершившимся со счетом 5:0. Тот погром ознаменовал конец "Команды мечты".
Энрике праздновал гол очень бурно - даже показывал трибунам эмблему на футболке, как бы доказывая свою преданность. Но не поверили.
Уже в следующем сезоне-1995/96 Вальдано начал подтягивать к основе молодежь - Рауля, Гати, Альваро. Энрике присел на скамейку и занервничал:
"Я не играю раз за разом. Меня беспокоит мое будущее, мне надо поговорить с агентом. Это уже не отдых - я скоро так отдохну, что смогу играть до 60-70 лет!"
Вдобавок летом 1996-го у Лучо истекал контракт со "Сливочными". Он начал переговоры по новой сделке, но попросил повысить оклад; "Реал" в ответ все заморозил. Боссы не понимали ценности ролевика и жаждали кардинальных перемен. Сезон-1995/96 стал одним из худших во всей клубной истории: "Реал" закончил чемпионат шестым и остался вообще без еврокубков.
На Энрике тогда вышел его родной "Спортинг", но Лучо решил, что в Хихон ему рановато, и вернулся к варианту с "Барселоной", где о нем очень вовремя вспомнил Кройф.
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Интересно, что "Реал" тогда же возглавил Фабио Капелло, который, в отличие от Вальдано, был заинтересован в Энрике, однако тот уже не поддавался на уговоры.
Pizzi y Luis Enrique en su presentación - Liga 1996-97 #FCBarcelona pic.twitter.com/jS9L6MS3Ll— La Liga en Imágenes (@Ligahistorica) January 15, 2014
Мадрид Лучо покинул со скромными цифрами: 5 сезонов, 157 матчей, 14 голов. А еще с огромным желанием доказать, что он лучше, чем затычка на случай травмы у кого-то из основных игроков. Луиса не остановил даже тот факт, что переговоры о переходе он вел с Кройфом, а работать пришлось с Бобби Робсоном:
"Я принимал решение, исходя из института, а не персоны тренера. Хотя да, первое время было нелегко. Когда Робсон зашел в раздевалку вместе с Моуриньо, то посмотрел на меня и Пицци, а потом спросил, кто мы такие? А ведь мы играли за сборную Испании!"
С другой стороны, этот же Робсон вернул Энрике на его любимую позицию, подарив, возможно, лучшего напарника из возможных - Луиса Назарио да Лиму, или просто Роналдо. Сегодня легендарного бразильца помнят больше по "Реалу" и ЧМ-2002, но по факту, именно каталонская версия форварда была наиболее совершенной. Тогда его кости и связки были еще целы, а энергии хватало, дабы в каждой второй атаке исполнять умопомрачительные слаломы.
По итогам первого сезона Энрике на "Камп Ноу" Роналдо наколотил 34 гола и взял Золотую бутсу. Сам же Лучо забил 17 раз - на три больше, чем за все время на "Бернабеу".
А еще через год он улучшил показатель до 18 мячей, среди прочих забив и "Сливочным" на их стадионе. "Барса" тогда победила 3:2.
И знаете, что? Лучо отпраздновал забитый мяч с той же страстью, с которой ранее забивал на этом же поле "Барселоне".
"Когда мяч попал в сетку, экс-игрок "Реала" как сумасшедший побежал к ультрас. Это было небезопасно. Он смотрел на трибуны, сжимал кулаки и замедлил шаг, пока его не догнали одноклубники. Вероятно, он не осознавал, какое количество предметов летит с трибун в их сторону; не слышал, как его оскорбляют. Или слышал, но его это мало волновало", - написала тогда El Pais.
Сам Энрике после свистка отметил лишь, что "плевать хотел на мнение фанатов" "Реала" и вообще "очень горд носить сине-гранатовые цвета".
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"Я хорошо помню, как он забил и начал бить себя в грудь. Мы потом вместе смеялись над этим моментом. Его жесты были невероятно выразительными", - рассказывал Goal.com экс-каталонец Серхи Бархуан.
Как и остальные, он настороженно воспринял переход игрока "Реала", но тот настолько эпично сжег все мосты, что очень быстро стал на "Камп Ноу" в доску своим.
Ну а дальше, наверное, вы знаете. В Барселоне Лучо забил больше сотни голов, выигрывал Примеру, Кубок короля, Кубок кубков, даже Суперкубок УЕФА; он стал капитаном "Кулес" и еще четырежды забивал в Класико, причем каждый раз праздновал гол, словно первый. И, конечно, он был на поле, когда фанаты скинули "свиную голову" на предавшего "Барсу" Луиша Фигу.
Madre mía @LosHatersDe mi hijo pic.twitter.com/NZj7kHrE1R— Emmanuel Amunike (@realamunike) November 1, 2014
Про Энрике фанаты тоже не забывали. До сих пор в Мадриде популярна расистская песенка с припевом: "Амунике - отец Энрике". Федерация пару раз за нее штрафовала, но без толку - поют и все.
Лучо отвечает тем же. Когда в 2010 году "Барса" разнесла "Реал" со счетом 5:0, он признался, что "никогда не видел настолько явного превосходства одной команды в Класико", добавив, что "испытал футбольный оргазм от игры Хави, Иньесты и Месси". Когда же репортер спросил его о прошлом в "Реале", Энрике был лаконичен:
"Время, которое я провел в "Реале", не вызывает у меня приятных воспоминаний".
FOREVER LUCHO @LUISENRIQUE21 #Esp #LuisEnrique #Euro2021 #EURO pic.twitter.com/igKVuyBKgS— Xavi ???????? (@AhmedHamedXavi) July 4, 2021
Интересный кандидат на пост тренера сборной Испании, правда? А еще интереснее будет, если он таки вернет страну на вершину. Осталось всего-ничего - обыграть две лучшие сборные на турнире...
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