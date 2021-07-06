Фигу наоборот: путь Луиса Энрике от затычки в Реале до капитана Барселоны

Считается, что соперничество "Реала" и "Барселоны" накалилось во времена диктатуры Франко.

То есть, оно существовало и раньше, но это был просто футбол. А вот при каудильо, скончавшемся в 1975 году, Эль Класико получили этнический и политический контексты, что, конечно же, в разы повысило градус борьбы.

Шутить с этим реально опасно. Вспоминается попытка Жозе Моуриньо, в результате которой игроки рассорились между собой настолько, что потом не разговаривали даже в сборной.

Всего же с 1975 года 17 игроков представляли и "Реал", и "Барселону", причем лишь семеро из них переходили непосредственно из одного клуба в другой. Среди них есть и очень известные имена: Луиш Фигу, Бернд Шустер, Микаэль Лаудруп, Хавьер Савиола. Все они перебирались из "Камп Ноу" на "Сантьяго Бернабеу".

Luis Figo and Luis Enrique. pic.twitter.com/irY64ZOaEI — 90s Football (@90sfootball) May 10, 2020

В противоположном направлении за эти 46 лет проследовал всего один человек, и это нынешний тренер сборной Испании.

Да-да, тот самый, который не вызвал на Евро-2020 ни единого футболиста мадридского "Реала".

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"Теперь, когда я вижу свои фото в сливочной форме на постерах или видео, мне это кажется странным. Я куда лучше смотрюсь в сине-гранатовой футболке", - говорит Лучо.

С ним трудно не согласиться. Сегодня Луис Энрике в форме "Реала" - это как Зидан в футболке "Барсы". Сложно поверить, что это не сон, и Лучо действительно бегал за Мадрид.

А еще ранее - за скромный хихонский "Спортинг". В Примере-1990/91 20-летний Энрике даже забил 14 голов и занял пятое место в бомбардирской гонке, а его "Спортинг" сенсационно пришел к финишу на пятом месте. Этот рекорд, к слову, не побит до сих пор.

"Я в помине не думал, что за мной придут большие клубы, даже не мечтал о таком, но "Спортингу" были нужны деньги. Все произошло быстро - и вот, на руках у меня уже был пятилетний контракт с "Реалом", - вспоминал Энрике, когда ему было 40.

Интересно, лукавил или правда забыл? В 20 лет в интервью Marca он вещал совсем другое:

"Играть за "Реал" - это мечта. Я заслужил перейти в эту команду и даже отказался от предложения "Барселоны", которая предлагала больше денег. Меня просто больше заинтересовал проект "Реала". Выступать за него - гордость".

Йохан Кройф, стоявший тогда у руля "Блауграны", быстренько опроверг переговоры, но его выдал язвительный комментарий - дескать, Энрике "не великая звезда, чтоб за него драться". Значит, все-таки хотели.

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А у Энрике, тем временем, в Мадриде не клеилось ничего.

Дела у "Реала" в целом шли не очень - в начале 90-х в Примере доминировала каталонская "Команда мечты", соперничать с ней было почти нереально. "Сливочные" пытались - Радомир Антич пробовал, потом Лео Бенхаккер, за ним Бенито Флоро, но все мимо.

Энрике было трудно вдвойне. Он переходил в "Реал" как оттянутый форвард, а там уже были Просинечки и Хаджи. Пришлось пахать на чужих позициях. Буквально за год-полтора Лучо поиграл везде, кроме ворот и центра обороны. Статистика соответствующая: 3-4 гола в сезон. Да, тренеры хвалили за трудолюбие и универсализм, но ему этого было мало. Лучо хотел быть не просто работягой, а звездой:

Real Madrid 91/92. Chendo, Buyo, Míchel, Hierro, Tendillo y Villarroya (arriba). Hagi, Butragueño, Milla, Luis Enrique y Sanchís (abajo). Antic comenzó la temporada pero fue despedido cuando iba líder. Beenhakker volvió para suplirlo. Tenerife dictó sentencia en la última jornada pic.twitter.com/lP4bT9YNqc — Fútbol Carroza (@futbolcarroza) November 12, 2018

"Мне легко игралось с партнерами по "Реалу", потому что они были великолепны. Но я приходил как форвард, а меня с самого начала использовали в полузащите, где я никогда не играл. Затем я стал фланговым защитником. Я и к этому адаптировался; делал все, что хотел тренер. Это было сложно".

Даже в сборной Испании Энрике в то время играл на фланге. Например, на ЧМ-94, где Лучо разбил нос не кто-нибудь, а нынешний ассистент Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти.

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Редкий звездный час Энрике пришелся на сезон-1994/95. Он забил 4-й гол "Реала" в историческом Класико против "Барсы", завершившимся со счетом 5:0. Тот погром ознаменовал конец "Команды мечты".

Энрике праздновал гол очень бурно - даже показывал трибунам эмблему на футболке, как бы доказывая свою преданность. Но не поверили.

Уже в следующем сезоне-1995/96 Вальдано начал подтягивать к основе молодежь - Рауля, Гати, Альваро. Энрике присел на скамейку и занервничал:

"Я не играю раз за разом. Меня беспокоит мое будущее, мне надо поговорить с агентом. Это уже не отдых - я скоро так отдохну, что смогу играть до 60-70 лет!"

Вдобавок летом 1996-го у Лучо истекал контракт со "Сливочными". Он начал переговоры по новой сделке, но попросил повысить оклад; "Реал" в ответ все заморозил. Боссы не понимали ценности ролевика и жаждали кардинальных перемен. Сезон-1995/96 стал одним из худших во всей клубной истории: "Реал" закончил чемпионат шестым и остался вообще без еврокубков.

На Энрике тогда вышел его родной "Спортинг", но Лучо решил, что в Хихон ему рановато, и вернулся к варианту с "Барселоной", где о нем очень вовремя вспомнил Кройф.

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Интересно, что "Реал" тогда же возглавил Фабио Капелло, который, в отличие от Вальдано, был заинтересован в Энрике, однако тот уже не поддавался на уговоры.

Pizzi y Luis Enrique en su presentación - Liga 1996-97 #FCBarcelona pic.twitter.com/jS9L6MS3Ll — La Liga en Imágenes (@Ligahistorica) January 15, 2014

Мадрид Лучо покинул со скромными цифрами: 5 сезонов, 157 матчей, 14 голов. А еще с огромным желанием доказать, что он лучше, чем затычка на случай травмы у кого-то из основных игроков. Луиса не остановил даже тот факт, что переговоры о переходе он вел с Кройфом, а работать пришлось с Бобби Робсоном:

"Я принимал решение, исходя из института, а не персоны тренера. Хотя да, первое время было нелегко. Когда Робсон зашел в раздевалку вместе с Моуриньо, то посмотрел на меня и Пицци, а потом спросил, кто мы такие? А ведь мы играли за сборную Испании!"

С другой стороны, этот же Робсон вернул Энрике на его любимую позицию, подарив, возможно, лучшего напарника из возможных - Луиса Назарио да Лиму, или просто Роналдо. Сегодня легендарного бразильца помнят больше по "Реалу" и ЧМ-2002, но по факту, именно каталонская версия форварда была наиболее совершенной. Тогда его кости и связки были еще целы, а энергии хватало, дабы в каждой второй атаке исполнять умопомрачительные слаломы.

По итогам первого сезона Энрике на "Камп Ноу" Роналдо наколотил 34 гола и взял Золотую бутсу. Сам же Лучо забил 17 раз - на три больше, чем за все время на "Бернабеу".

А еще через год он улучшил показатель до 18 мячей, среди прочих забив и "Сливочным" на их стадионе. "Барса" тогда победила 3:2.

И знаете, что? Лучо отпраздновал забитый мяч с той же страстью, с которой ранее забивал на этом же поле "Барселоне".

"Когда мяч попал в сетку, экс-игрок "Реала" как сумасшедший побежал к ультрас. Это было небезопасно. Он смотрел на трибуны, сжимал кулаки и замедлил шаг, пока его не догнали одноклубники. Вероятно, он не осознавал, какое количество предметов летит с трибун в их сторону; не слышал, как его оскорбляют. Или слышал, но его это мало волновало", - написала тогда El Pais.

Сам Энрике после свистка отметил лишь, что "плевать хотел на мнение фанатов" "Реала" и вообще "очень горд носить сине-гранатовые цвета".

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"Я хорошо помню, как он забил и начал бить себя в грудь. Мы потом вместе смеялись над этим моментом. Его жесты были невероятно выразительными", - рассказывал Goal.com экс-каталонец Серхи Бархуан.

Как и остальные, он настороженно воспринял переход игрока "Реала", но тот настолько эпично сжег все мосты, что очень быстро стал на "Камп Ноу" в доску своим.

Ну а дальше, наверное, вы знаете. В Барселоне Лучо забил больше сотни голов, выигрывал Примеру, Кубок короля, Кубок кубков, даже Суперкубок УЕФА; он стал капитаном "Кулес" и еще четырежды забивал в Класико, причем каждый раз праздновал гол, словно первый. И, конечно, он был на поле, когда фанаты скинули "свиную голову" на предавшего "Барсу" Луиша Фигу.

Про Энрике фанаты тоже не забывали. До сих пор в Мадриде популярна расистская песенка с припевом: "Амунике - отец Энрике". Федерация пару раз за нее штрафовала, но без толку - поют и все.

Лучо отвечает тем же. Когда в 2010 году "Барса" разнесла "Реал" со счетом 5:0, он признался, что "никогда не видел настолько явного превосходства одной команды в Класико", добавив, что "испытал футбольный оргазм от игры Хави, Иньесты и Месси". Когда же репортер спросил его о прошлом в "Реале", Энрике был лаконичен:

"Время, которое я провел в "Реале", не вызывает у меня приятных воспоминаний".

Интересный кандидат на пост тренера сборной Испании, правда? А еще интереснее будет, если он таки вернет страну на вершину. Осталось всего-ничего - обыграть две лучшие сборные на турнире...