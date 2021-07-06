  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Пират" испанского футбола объявил о завершении карьеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Пират" испанского футбола объявил о завершении карьеры

Испания
(1 голосов)
"Пират" испанского футбола объявил о завершении карьеры

Фото: Marca

Новина українською

34-летний центральный полузащитник Эстебан Гранеро по прозвищу "Пират" объявил о завершении карьеры.

Во взрослом возрасте он начал ее в 2004 году. Играл в молодежных командах мадридского "Реала", дубли, звездой стал в "Хетафе", английском "Куинз Парк Рейнджерс", "Реал Сосьедад", "Эспаньоле" и до недавнего времени в "Марбелье".

Гранеро обладал хорошей техникой, выделялся как борец на поле, он любит шахматы и литературу.

После перехода из "Эспаньола" в "Марбелью", которая боролась за повышение с 3-го во 2-й чемпионат, он сказал: я буду футболистом "Марбелье" до выхода на пенсию.

Однако проект команды из Коста-дель-Соль не оправдал ожиданий, "Марбелья" опустилась до Терсеро.

"Пират" закрывает одну дверь, чтобы открыть другие, - заинтриговал своим будущим Эстебан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Эстебан Гранеро Реал (Мадрид) Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) "Хетафе"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...