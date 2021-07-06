"Пират" испанского футбола объявил о завершении карьеры

34-летний центральный полузащитник Эстебан Гранеро по прозвищу "Пират" объявил о завершении карьеры.

Во взрослом возрасте он начал ее в 2004 году. Играл в молодежных командах мадридского "Реала", дубли, звездой стал в "Хетафе", английском "Куинз Парк Рейнджерс", "Реал Сосьедад", "Эспаньоле" и до недавнего времени в "Марбелье".

Гранеро обладал хорошей техникой, выделялся как борец на поле, он любит шахматы и литературу.

После перехода из "Эспаньола" в "Марбелью", которая боролась за повышение с 3-го во 2-й чемпионат, он сказал: я буду футболистом "Марбелье" до выхода на пенсию.

Однако проект команды из Коста-дель-Соль не оправдал ожиданий, "Марбелья" опустилась до Терсеро.