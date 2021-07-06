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Барселона может продать форварда из-за финансовых проблем

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Экономические вопросы никуда не исчезли

Барселона может продать форварда из-за финансовых проблем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" может рассмотреть вариант с продажей французского нападающего Антуана Гризманна. По информации Marca, форвард долгое время был в списке "неприкасаемых", однако финансовые проблемы клуба заставили боссов поменять свое отношение.

Могут покинуть Каталонию Тринкау, Конрад, Фирпо и Тодибо, однако этого не будет достаточно. Из-за травм "Барса" не может расстаться с Коутиньо и Дембеле, поэтому выбор пал на обладателя крупного контракта – Гризманна.

Немаловажно, что обновление контракта Лионеля Месси также требует от клуба много усилий, ведь Лапорте и компании необходимо грамотно закрыть вопрос с финансовым фэйр-плэй.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (10)
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Барселиниус (землянин)
06.07.2021 в 15:34
Однозначно продавать. Вместе с Месси Гризман не заиграет в Барсе НИКОГДА. А вот если б Месси ушёл... Короче делов в Барсе не будет. И никакие депаи не помогут, только ещё хуже будет. Дело не в деньгах.. дело в статусе Месси, вернее в его сохранении. Месси деньги сейчас не нужны и он пойдёт на понижение зарплаты полюбэ. Месси нужна ЛЧ. Но он её с таким тренером и составом больше никогда не выиграет. Ему надо было уходить.. Но папа и Лапорта решили иначе. А вот этим двум персонажам деньги очень нужны.
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0
0
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MES QUE UN ANUS
06.07.2021 в 15:33
Пацаны, неудобная тема, ИГНОРИРУЕМ!!!
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
06.07.2021 в 15:34
Да вот х..й тебе. Попиз@им.
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0
0
Laborer (Dnipro)
06.07.2021 в 14:28
Кто и зачем будет его покупать? Разве что в Атлетико за символическую (относительно 120 млн) сумму на старую зарплату.
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
06.07.2021 в 14:38
То есть ты считаешь, что Гризман никому не нужен?
Ответить
0
0
ДобрыйУпырь (Rim)
06.07.2021 в 14:53
Не то что бы не нужен, просто условный Дуван Сапата стоит дешевле, просит меньше, а играет лучше.
+2
0
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PiterCantrope (Франківськ)
06.07.2021 в 14:00
Продати можна те, що хтось купить. А хто стане підписувати 30-річного гравця, в якого зарплата 45 мільйонів євро? Максимум буде як з Алексісом Санчесом в "Юнайтед", який спершу пішов в оренду в "Інтер", і більшу половину величезної зарплати все одно платив "Юнайтед", а потім йому ще й мусіли доплатити щоб він пішов з клубу.
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+1
0
Broterhood
06.07.2021 в 13:41
Фух, я уж думал Брейтуейт
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
06.07.2021 в 14:32
ему еще нужно время чтобы раскрыться
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0
0
royalstas (Вінниця)
06.07.2021 в 13:39
Ну да з Депаєм можна і Грізмана продати в якого не дуже то і пішло в Барсі.
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