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Барселона может продать форварда из-за финансовых проблем
Экономические вопросы никуда не исчезли
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство каталонской "Барселоны" может рассмотреть вариант с продажей французского нападающего Антуана Гризманна. По информации Marca, форвард долгое время был в списке "неприкасаемых", однако финансовые проблемы клуба заставили боссов поменять свое отношение.
Могут покинуть Каталонию Тринкау, Конрад, Фирпо и Тодибо, однако этого не будет достаточно. Из-за травм "Барса" не может расстаться с Коутиньо и Дембеле, поэтому выбор пал на обладателя крупного контракта – Гризманна.
Немаловажно, что обновление контракта Лионеля Месси также требует от клуба много усилий, ведь Лапорте и компании необходимо грамотно закрыть вопрос с финансовым фэйр-плэй.
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