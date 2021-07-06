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Официально. Барселона продала защитника в Лидс

Испания
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Каталонцы потеряли три миллиона только на купле-продаже

Официально. Барселона продала защитника в Лидс

Фото - leedsunited.com

UA-Футбол
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Английский "Лидс" объявил о трансфере защитника "Барселона" Хуниора Фирпо. Контракт подписан на четыре года. "Лидс" не называет сумму, за которую был приобретен игрока. Однако Transfermarkt сообщает, что "Барселона" получит за Фирпо 15 млн евро.

Интересно, что в 2019-м по данным того же Transfermarkt "Барселона" заплатила "Бетису" 18 млн евро. В составе севильского клуба он сыграл 43 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач. За два года в "Барселоне" Фирпо принял участие в 41 матче, забил дважды и трижды ассистировал партнерам.

В 2019-м Фирпо помог молодежной сборной Испании выиграть Евро U-21.

Ранее сообщалось, что "Барселона" из-за серьезных финансовых проблем вынуждена продавать игроков. В частности, каталонский клуб может попрощаться с Антуаном Гризманном. 1 июля контракт с "Барселоной" закончился у Лионеля Месси. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение, поскольку клубу нельзя превышать потолок зарплат.

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В статье: трансферы Барселона Лидс Юнайтед Хуниор Фирпо
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