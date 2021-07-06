У Барселоны возникли проблемы с основным спонсором из-за видео с Дембеле и Гризманном

Японский миллиардер, основатель и гендиректор компании Rakuten Хироси Микитани выступил с заявлением по поводу видео с участием игроков "Барселоны" Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

Как спонсор клуба я очень жалею о том, что игроки "Барселоны" позволили себе дискриминационные высказывания. С тех пор, как Rakuten стал частью философии "Барселоны" и начал спонсировать клуб, такие заявления неприемлемы ни при каких условиях. Мы направим клубу формальный протест и узнаем, что они думают по этому поводу, - написал Микитани в Твиттере.

Недавно в интернете появилось видео, где партнер Гризманна по "Барселоне" Усман Дембеле комментирует действия азиатских работников, исправляющих дефекты в телевизоре.

Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? - спросил Дембеле у Гризманна. А тот засмеялся в ответ.

Rakuten - японская компания, связанная с электронной коммерцией. Она является спонсором каталонского клуба с 2016 года.