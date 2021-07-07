В испанской Ла Лиге дебютирует новый тренер

Наставник "Райо Вальекано" 39-летний Андони Ираола, который возглавляет команду с 2020 года, продлил на сезон сотрудничество с клубом. К этому времени он не тренировал в Примере, а потому сезон 2021/22 будет его дебютом в элите.

Он как раз вывел "Райо Вальекано" из Сегунды в Примеру по итогам плей-офф с "Леганесом" и "Жироной".

Андони провел футбольную карьеру в "Атлетике" из Бильбао (2003-2015), а завершил ее в "Нью-Йорк Сити" в сезоне 2015-2016.

Тренером Андони начал работать в 2018 году на Кипре в клубе "АЕК". Вместе с ним выиграл суперкубок и вышел в групповой этап Лиги Европы. Затем вместе с "Мирандесом" в сезоне 2019/20 дошел до полуфинала Кубка Короля, команда обыграла "Сельту", "Севилью" и "Вильярреал".

Прошлым летом Андони принял предложение "Райо Вальекано" и сразу вывел команду в Примеру.

Правда был и сложный момент, когда в течение 5 игр команда не могла одержать ни одной победы.

В 1 туре Примеры "Райо Вальекано" 15 августа сыграет с "Севильей".