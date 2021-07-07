Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В испанской Ла Лиге дебютирует новый тренер
Фото: Райо Вальєкано
Наставник "Райо Вальекано" 39-летний Андони Ираола, который возглавляет команду с 2020 года, продлил на сезон сотрудничество с клубом. К этому времени он не тренировал в Примере, а потому сезон 2021/22 будет его дебютом в элите.
Он как раз вывел "Райо Вальекано" из Сегунды в Примеру по итогам плей-офф с "Леганесом" и "Жироной".
Андони провел футбольную карьеру в "Атлетике" из Бильбао (2003-2015), а завершил ее в "Нью-Йорк Сити" в сезоне 2015-2016.
Тренером Андони начал работать в 2018 году на Кипре в клубе "АЕК". Вместе с ним выиграл суперкубок и вышел в групповой этап Лиги Европы. Затем вместе с "Мирандесом" в сезоне 2019/20 дошел до полуфинала Кубка Короля, команда обыграла "Сельту", "Севилью" и "Вильярреал".
Прошлым летом Андони принял предложение "Райо Вальекано" и сразу вывел команду в Примеру.
Правда был и сложный момент, когда в течение 5 игр команда не могла одержать ни одной победы.
В 1 туре Примеры "Райо Вальекано" 15 августа сыграет с "Севильей".
Популярное сейчас
- Пляжный футбол. УАФ уведомила ФИФА об отказе ехать на ЧМ-2021. Украину на турнире заменит Швейцария
- Маркевич: Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть на ЧМ в России, чтобы там звучал наш гимн
- Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер получил за трансфер Хочолавы
- Порно-сервис предложил помощь Барселоне в подписании Месси
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО