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Атлетико представил 4 формы на следующий сезон

Испания
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Команда подготовила особый комплект по случаю юбилея

Атлетико представил 4 формы на следующий сезон

Фото: atleticodemadrid.com

Новина українською

"Атлетико" презентовал четыре комплекта формы на сезон 2021/22.

Домашняя экипировка выполнена в традиционную красно-белую полоску и посвящена 75-летию, с момента переименования команды в "Атлетико Мадрид".

До 1 января 1947 года официальным названием мадридского клуба было "Атлетико Авиасьон".

На футболках второй формы сочетание темно-синего и красного цвета. Третья экипировка выполнена в синем цвете с красно-белыми рукавами и воротником. Четвертая форма — красная.

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В статье: Атлетико (Мадрид)
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Источник:
atleticodemadrid.com

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