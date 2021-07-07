Атлетико представил 4 формы на следующий сезон

"Атлетико" презентовал четыре комплекта формы на сезон 2021/22.

Домашняя экипировка выполнена в традиционную красно-белую полоску и посвящена 75-летию, с момента переименования команды в "Атлетико Мадрид".

До 1 января 1947 года официальным названием мадридского клуба было "Атлетико Авиасьон".

На футболках второй формы сочетание темно-синего и красного цвета. Третья экипировка выполнена в синем цвете с красно-белыми рукавами и воротником. Четвертая форма — красная.