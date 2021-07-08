Реал официально продлил контракт с защитником Начо

"Реал" на своем сайте официально объявил о продлении контракта защитника Начо Фернандеса.

Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 2023 года.

Начо является воспитанником "Реала". Испанец выступал за клуб на юношеском и молодежном уровне, играл за "Кастилью", а с сезона-2013/14 стал полноценным игроком основного состава мадридцев.

В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 33 матча за "Королевский клуб", на счету игрока 1 гол и 1 результативная передача.