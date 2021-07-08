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Реал официально продлил контракт с защитником Начо

Испания
(1 голосов)

Испанец является воспитанником клуба

Реал официально продлил контракт с защитником Начо

Новина українською

"Реал" на своем сайте официально объявил о продлении контракта защитника Начо Фернандеса.

Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 2023 года.

Начо является воспитанником "Реала". Испанец выступал за клуб на юношеском и молодежном уровне, играл за "Кастилью", а с сезона-2013/14 стал полноценным игроком основного состава мадридцев.

В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 33 матча за "Королевский клуб", на счету игрока 1 гол и 1 результативная передача.

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В статье: Реал (Мадрид) Начо Фернандес
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
08.07.2021 в 16:48
Забавно, продлили на 2 года 30+ летнего игрока, и это на фоне подписания Рамосом контракта с ПСЖ. Ох уж этот старый интриган Флорентино Ну ладно, Начо действительно заслужил, в прошлом году отыграл как Рамос в лучшие годы. Верим, что и дальше будет основным, и Анчелотти не станет пихать в центр обороны Алабу, который там играть совершенно не умеет.
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