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Реал официально продлил контракт с защитником Начо
Испанец является воспитанником клуба
"Реал" на своем сайте официально объявил о продлении контракта защитника Начо Фернандеса.
Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 2023 года.
???? #Nacho2023 pic.twitter.com/XWndeEqbYP— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 8, 2021
Начо является воспитанником "Реала". Испанец выступал за клуб на юношеском и молодежном уровне, играл за "Кастилью", а с сезона-2013/14 стал полноценным игроком основного состава мадридцев.
В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 33 матча за "Королевский клуб", на счету игрока 1 гол и 1 результативная передача.
???? 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 8, 2021
???? @nachofi1990#Nacho2023 pic.twitter.com/wpnBReLMUN
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