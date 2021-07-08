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У Диего Симеоне - новый контракт с Атлетико
Фото: Офіційний сайт Атлетико Мадрид
Главный тренер чемпиона Испании сезона 2020/21 "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне подписал новый контракт с клубом - как и его тренерский штаб.
Теперь он будет работать с "рохибланкос" до 30 июня 2024 года. Предыдущий контракт был рассчитан до конца июня в 2022-го.
Сегодня 51-летний "Эль-Чоло" руководит командой с 2011 года и это одна из самых длинных серий среди действующих тренеров в Европе.
Вместе с командой он уже дважды становился чемпионом Испании, по разу - обладателем Кубка и Суперкубка Испании, дважды - обладателем Кубка Лиги Европы и дважды - обладателем Суперкубка УЕФА.
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