Президент Ла Лиги: Месси в Сити? Если они подпишут его на тех же условиях, то это финансовый допинг

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал потенциальный переход форварда "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити". Цитирует функционера Sky Sports.

"Он не сможет подписать контракт с "Барселоной" на прежних условиях, это невозможно. Я не думаю, что какой-либо европейский клуб сможет заплатить такую ​​сумму. "Манчестер Сити" потерял 270 миллионов евро во время пандемии; очевидно, что они даже не могут рассматривать возможность подписать Месси с таким же окладом".

"Если же они это сделают, то это будет финансовый допинг. Я говорил об этом Гвардиоле. Прямо спросил: "Вы бы выиграли столько титулов без такого финансового допинга?". Такие вещи действительно разрушают футбол. Речь в этом случае идет не о настоящих деньгах, ведь они генерируются не клубами. Если деньги в футбольной индустрии генерируются не футболом, то это вызывает плохую инфляцию".

"Это портит футбол, клубы живут не по средствам. Нам нужно бороться с этим, причем постоянно. Это одна из нерешенных проблем в европейском футболе, и если она не будет решена в ближайшее время, то это может привести нас к очень сложной финансовой ситуации".