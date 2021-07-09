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Президент Ла Лиги: Месси в Сити? Если они подпишут его на тех же условиях, то это финансовый допинг

Испания
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Президент Ла Лиги: Месси в Сити? Если они подпишут его на тех же условиях, то это финансовый допинг

Marca

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал потенциальный переход форварда "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити". Цитирует функционера Sky Sports.

"Он не сможет подписать контракт с "Барселоной" на прежних условиях, это невозможно. Я не думаю, что какой-либо европейский клуб сможет заплатить такую ​​сумму. "Манчестер Сити" потерял 270 миллионов евро во время пандемии; очевидно, что они даже не могут рассматривать возможность подписать Месси с таким же окладом".

"Если же они это сделают, то это будет финансовый допинг. Я говорил об этом Гвардиоле. Прямо спросил: "Вы бы выиграли столько титулов без такого финансового допинга?". Такие вещи действительно разрушают футбол. Речь в этом случае идет не о настоящих деньгах, ведь они генерируются не клубами. Если деньги в футбольной индустрии генерируются не футболом, то это вызывает плохую инфляцию".

"Это портит футбол, клубы живут не по средствам. Нам нужно бороться с этим, причем постоянно. Это одна из нерешенных проблем в европейском футболе, и если она не будет решена в ближайшее время, то это может привести нас к очень сложной финансовой ситуации".

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити Хавьер Тебас
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (4)
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Ol-g (Одесса)
09.07.2021 в 11:33
Тебя забыли спросить.
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Red_Cat (Салоники)
09.07.2021 в 11:27
Показательное фото. Рост Месси - 170см, и он смотрит на уголовника тебаса сверху вниз.
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-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.07.2021 в 12:49
поки карлік може сосать гроші з клубу та взагалі з футболу, він буде дивитися на всіх з гори вниз. особливо на фанатів, котрих він за гівно вважає
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.07.2021 в 13:04
Так, дійсно! Карлік Флорентіно Перес, який, як усі знають, банкрот, висмоктує з Реалу останні гроші. Вже в четверте пропонує гравцям погодитись на зменшення контрактів. І все вірно, і фанатів Реала, і тебе, вася в першу чергу, цей карлік Флорентіно вважає за гімно.
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