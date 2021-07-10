Барселона собирается продать нападающего

Форвард Мартин Брэйтуэйт может покинуть "Барселону" летом текущего года. Каталонский клуб хочет продать 30-летнего футболиста за 10-15 миллионов евро.

К Брэйтуэйту появился интерес от нескольких клубов после выступления на Евро-2020 за сборную Дании.

Мартин стал игроком "Барселоны", перейдя из "Леганеса" в феврале 2020-го года за 18 млн евро. В прошлом сезоне нападающий забил 2 гола в 29 матчах Ла Лиги.