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Барселона собирается продать нападающего
Клуб хочет избавиться от баласта
Форвард Мартин Брэйтуэйт может покинуть "Барселону" летом текущего года. Каталонский клуб хочет продать 30-летнего футболиста за 10-15 миллионов евро.
К Брэйтуэйту появился интерес от нескольких клубов после выступления на Евро-2020 за сборную Дании.
Мартин стал игроком "Барселоны", перейдя из "Леганеса" в феврале 2020-го года за 18 млн евро. В прошлом сезоне нападающий забил 2 гола в 29 матчах Ла Лиги.
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Источник:L’Esportiu de Catalunya
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