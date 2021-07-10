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Барселона собирается продать нападающего

Испания
(1 голосов)

Клуб хочет избавиться от баласта

Барселона собирается продать нападающего

Новина українською

Форвард Мартин Брэйтуэйт может покинуть "Барселону" летом текущего года. Каталонский клуб хочет продать 30-летнего футболиста за 10-15 миллионов евро.

К Брэйтуэйту появился интерес от нескольких клубов после выступления на Евро-2020 за сборную Дании.

Мартин стал игроком "Барселоны", перейдя из "Леганеса" в феврале 2020-го года за 18 млн евро. В прошлом сезоне нападающий забил 2 гола в 29 матчах Ла Лиги.

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В статье: Дания Барселона Мартин Брайтвайт
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Источник:
L’Esportiu de Catalunya

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