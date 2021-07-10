  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона продала Аленью в Хетафе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона продала Аленью в Хетафе

Испания
(3 голосов)

Игрок получит больше игровой практики

Барселона продала Аленью в Хетафе

Новина українською

Центральный полузащитник Карлес Аленья перешел из "Барселоны" в "Хетафе".

"Сине-гранатовые" получат 50% от суммы возможной перепродажи игрока. Также в соглашение включена опция обратного выкупа и право заблокировать трансфер Аленьи в другой клуб.

Футболист заключил контракт на 5 лет. С января он уже выступал за клуб на правах аренды.

Карлес провел 43 матча в составе "Барселоны" и забил 3 мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона "Хетафе" Карлес Аленья
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
10.07.2021 в 14:24
Продала не Аленью, а Аленья. Дебилы блъ..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...