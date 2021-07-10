Барселона продала Аленью в Хетафе

Центральный полузащитник Карлес Аленья перешел из "Барселоны" в "Хетафе".

"Сине-гранатовые" получат 50% от суммы возможной перепродажи игрока. Также в соглашение включена опция обратного выкупа и право заблокировать трансфер Аленьи в другой клуб.

Футболист заключил контракт на 5 лет. С января он уже выступал за клуб на правах аренды.

Карлес провел 43 матча в составе "Барселоны" и забил 3 мяча.