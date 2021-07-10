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Барселона продала Аленью в Хетафе
Игрок получит больше игровой практики
Центральный полузащитник Карлес Аленья перешел из "Барселоны" в "Хетафе".
"Сине-гранатовые" получат 50% от суммы возможной перепродажи игрока. Также в соглашение включена опция обратного выкупа и право заблокировать трансфер Аленьи в другой клуб.
Футболист заключил контракт на 5 лет. С января он уже выступал за клуб на правах аренды.
Карлес провел 43 матча в составе "Барселоны" и забил 3 мяча.
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Источник:Сайт ФК "Барселона"
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
10.07.2021 в 14:24
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