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Барселона заинтересована в трансфере Сауля. Пожертвовать могут Гризманном
Француз может снова поиграть за "матрасников"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет укрепить полузащиту команды. Об этом передает Mundo Deportivo.
По их данным, голландский наставник хотел бы видеть в своей команде Сауля из "Атлетико". Испанец выпал из основного состава чемпиона Испании и хочет сменить команду.
В обмен на Сауля "Барселона" готова отпустить Гризманна. У француза одна из самых высоких зарплат в клубе и его уход поможет клубу вписаться в лимит. Напомним, что из-за этого они не могут официально объявить о продлении контракта с Лео Месси.
В прошедшей кампании Сауль отыграл 41 матч, забив при этом два гола. У Гризманна 33 результативных действия (20+13) в 51-й игре сезона.
Стоит также отметить, что в трансфере Сауля
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