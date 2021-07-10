Барселона заинтересована в трансфере Сауля. Пожертвовать могут Гризманном

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет укрепить полузащиту команды. Об этом передает Mundo Deportivo.

По их данным, голландский наставник хотел бы видеть в своей команде Сауля из "Атлетико". Испанец выпал из основного состава чемпиона Испании и хочет сменить команду.

В обмен на Сауля "Барселона" готова отпустить Гризманна. У француза одна из самых высоких зарплат в клубе и его уход поможет клубу вписаться в лимит. Напомним, что из-за этого они не могут официально объявить о продлении контракта с Лео Месси.

В прошедшей кампании Сауль отыграл 41 матч, забив при этом два гола. У Гризманна 33 результативных действия (20+13) в 51-й игре сезона.