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Барселона заинтересована в трансфере Сауля. Пожертвовать могут Гризманном

Испания
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Француз может снова поиграть за "матрасников"

Барселона заинтересована в трансфере Сауля. Пожертвовать могут Гризманном

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет укрепить полузащиту команды. Об этом передает Mundo Deportivo.

По их данным, голландский наставник хотел бы видеть в своей команде Сауля из "Атлетико". Испанец выпал из основного состава чемпиона Испании и хочет сменить команду.

В обмен на Сауля "Барселона" готова отпустить Гризманна. У француза одна из самых высоких зарплат в клубе и его уход поможет клубу вписаться в лимит. Напомним, что из-за этого они не могут официально объявить о продлении контракта с Лео Месси.

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В прошедшей кампании Сауль отыграл 41 матч, забив при этом два гола. У Гризманна 33 результативных действия (20+13) в 51-й игре сезона.

Стоит также отметить, что в трансфере Сауля заинтересован "Ман Сити".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона Сауль Ньигес
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