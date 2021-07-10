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Агуэро согласился быть сменщиком Фати в Барсе

Испания
(1 голосов)

Об этом стороны договорились перед подписанием соглашения

Агуэро согласился быть сменщиком Фати в Барсе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание As сообщает, что каталонская "Барселона" предпочитает в роли одного из основных форвардов Ансу Фати, вместо Серхио Агуэро.

"Сине-гранатовые" уведомили аргентинца об этом перед подписанием контракта - 33-летний Агуэро дал согласие быть вторым выбором после 18-летнего испанца.

Напомним, аргентинский форвард покинул "Манчестер Сити" по окончанию контракта этим летом и перешел в "Барсу" на правах свободного агента - контракт на 2 года.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Ансу Фати
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Источник:
As

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Комментарии (2)
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Бокерон (Ів-Франківськ-Малага)
10.07.2021 в 20:47
Фаті чи когось іншого,але він прикрасно знав,що буде гравцем ротації.
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MES QUE UN CLUB
10.07.2021 в 20:29
Бред. Так же он будет подменять Депая, Гризмана, Пике и может быть Тёр Штегена.
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