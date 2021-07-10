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Агуэро согласился быть сменщиком Фати в Барсе
Об этом стороны договорились перед подписанием соглашения
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Испанское издание As сообщает, что каталонская "Барселона" предпочитает в роли одного из основных форвардов Ансу Фати, вместо Серхио Агуэро.
"Сине-гранатовые" уведомили аргентинца об этом перед подписанием контракта - 33-летний Агуэро дал согласие быть вторым выбором после 18-летнего испанца.
Напомним, аргентинский форвард покинул "Манчестер Сити" по окончанию контракта этим летом и перешел в "Барсу" на правах свободного агента - контракт на 2 года.
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