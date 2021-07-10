Агуэро согласился быть сменщиком Фати в Барсе

Испанское издание As сообщает, что каталонская "Барселона" предпочитает в роли одного из основных форвардов Ансу Фати, вместо Серхио Агуэро.

"Сине-гранатовые" уведомили аргентинца об этом перед подписанием контракта - 33-летний Агуэро дал согласие быть вторым выбором после 18-летнего испанца.

Напомним, аргентинский форвард покинул "Манчестер Сити" по окончанию контракта этим летом и перешел в "Барсу" на правах свободного агента - контракт на 2 года.