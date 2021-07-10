Ла Лига одобрила регистрацию Месси на новый сезон

Испанское издание As сообщает, что Ла Лига одобрила каталонской "Барселоне" регистрацию Лионеля Месси на новый сезон.

Таким образом, аспекты с "потоклом зарплат" были улажены и руководство "сине-гранатовых" может подписать новый контракт с аргентинцем.

По информации источника, Лео доверил своему отцу Хорхе Месси вести переговоры, пока идет Копа Америки - стороны уже дошли соглашения с президентом "Барсы" Жоаном Лапортой.

В свою очередь "ПСЖ" следит за ситуацей с Лео и продолжает делать попытки переманить форварда.