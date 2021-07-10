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Ла Лига одобрила регистрацию Месси на новый сезон
Отец Лео ведет переговоры с "Барсой"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанское издание As сообщает, что Ла Лига одобрила каталонской "Барселоне" регистрацию Лионеля Месси на новый сезон.
Таким образом, аспекты с "потоклом зарплат" были улажены и руководство "сине-гранатовых" может подписать новый контракт с аргентинцем.
По информации источника, Лео доверил своему отцу Хорхе Месси вести переговоры, пока идет Копа Америки - стороны уже дошли соглашения с президентом "Барсы" Жоаном Лапортой.
В свою очередь "ПСЖ" следит за ситуацей с Лео и продолжает делать попытки переманить форварда.
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