Марсело: Быть капитаном лучшего клуба в мире - огромная честь и ответственность

Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал получение капитанской повязки, после ухода из клуба Серхио Рамоса.

"Быть капитаном лучшего клуба в мире – огромная честь и ответственность. Я чувствую себя счастливчиком. Я каждый день просыпаюсь с огромным энтузиазмом просто из-за того, что понимаю: я в "Реале". И с каждым сезоном энтузиазма все больше.