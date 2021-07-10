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Марсело: Быть капитаном лучшего клуба в мире - огромная честь и ответственность

Испания
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Бразилец получил капитанскую повязку "сливочных" после ухода Рамоса

Марсело: Быть капитаном лучшего клуба в мире - огромная честь и ответственность

Marca

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал получение капитанской повязки, после ухода из клуба Серхио Рамоса.

"Быть капитаном лучшего клуба в мире – огромная честь и ответственность. Я чувствую себя счастливчиком. Я каждый день просыпаюсь с огромным энтузиазмом просто из-за того, что понимаю: я в "Реале". И с каждым сезоном энтузиазма все больше.

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Я с нетерпением ожидаю начала сезона. С каждым годом я узнаю все больше, всегда есть что-то новое. И то, что теперь я капитан, – это сбывшаяся мечта", – рассказал бразилец.

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В статье: Серхио Рамос Марсело Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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