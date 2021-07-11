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Гризманну никто из Барсы не сообщал, что Антуана хотят продать
Сам француз также хочет и дальше выступать за "сине-гранатовых"
Будущее нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна в стане "сине-гранатовых" продолжает находится под вопросом.
Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что форвард хочет и дальше играть за "Барсу", но игрока и его окружение настораживает то, что руководство клуба планирует разгрузить зарплатную ведомость под новый контракт капитана "блауграны" Лео Месси.
На данный момент Антуану не сообщали, что его планируют продать из "Барсы" - французом довольны в столице Каталонии.
Ранее, в СМИ была информация, что каталонцы хотят обменять Гризманна на полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля.
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