Гризманну никто из Барсы не сообщал, что Антуана хотят продать

Будущее нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна в стане "сине-гранатовых" продолжает находится под вопросом.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что форвард хочет и дальше играть за "Барсу", но игрока и его окружение настораживает то, что руководство клуба планирует разгрузить зарплатную ведомость под новый контракт капитана "блауграны" Лео Месси.

На данный момент Антуану не сообщали, что его планируют продать из "Барсы" - французом довольны в столице Каталонии.

Ранее, в СМИ была информация, что каталонцы хотят обменять Гризманна на полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля.