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Бензема продлит контракт с Реалом
Игрок останется в столице Испании
Фото: Real Madrid
Форвард Карим Бензема продлит контракта с "Реалом". Агенты игрока и клуб согласовали новый трудовой договор, который будет действовать до 2023-го года. Соглашение будет подписано после возвращения футболиста из отпуска.
Сначала "Реал" предлагал Бензема контракт до 2024 года, но 33-летний француз отклонил предложение. Он хочет оценить, как будет себя чувствовать к этому времени.
В прошлом сезоне Карим сыграл 34 матча в Ла Лиге и забил 23 мяча. Его стоимость составляет 25 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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