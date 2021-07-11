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Бензема продлит контракт с Реалом

Испания
(1 голосов)

Игрок останется в столице Испании

Бензема продлит контракт с Реалом

Фото: Real Madrid

Новина українською

Форвард Карим Бензема продлит контракта с "Реалом". Агенты игрока и клуб согласовали новый трудовой договор, который будет действовать до 2023-го года. Соглашение будет подписано после возвращения футболиста из отпуска.

Сначала "Реал" предлагал Бензема контракт до 2024 года, но 33-летний француз отклонил предложение. Он хочет оценить, как будет себя чувствовать к этому времени.

В прошлом сезоне Карим сыграл 34 матча в Ла Лиге и забил 23 мяча. Его стоимость составляет 25 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
ABC

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