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Валенсия подписала контракт с 24-летним защитником Герты

Испания
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Футболист сменил клубную прописку

Валенсия подписала контракт с 24-летним защитником Герты

Valencia

Новина українською

"Валенсия" договорилась о трансфере защитника "Герты" Омара Альдерете. Испанский клуб взял 24-летнего парагвайца в аренду с опцией выкупа, пишет официальный сайт "летучих мышей".

Альдерете в прошлом сезоне провел в Бундеслиге 17 матчей. В его активе также три матча за сборную Парагвая.

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В статье: Герта (Берлин) Валенсия Омар Альдерете
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