Валенсия подписала контракт с 24-летним защитником Герты

"Валенсия" договорилась о трансфере защитника "Герты" Омара Альдерете. Испанский клуб взял 24-летнего парагвайца в аренду с опцией выкупа, пишет официальный сайт "летучих мышей".

Альдерете в прошлом сезоне провел в Бундеслиге 17 матчей. В его активе также три матча за сборную Парагвая.