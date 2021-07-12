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Валенсия подписала контракт с 24-летним защитником Герты
Футболист сменил клубную прописку
Valencia
"Валенсия" договорилась о трансфере защитника "Герты" Омара Альдерете. Испанский клуб взял 24-летнего парагвайца в аренду с опцией выкупа, пишет официальный сайт "летучих мышей".
Альдерете в прошлом сезоне провел в Бундеслиге 17 матчей. В его активе также три матча за сборную Парагвая.
✍️ COMUNICADO OFICIAL | @alderete_20#BenvingutAlderete— Valencia CF ???????????? (@valenciacf) July 12, 2021
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