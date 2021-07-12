Чемпион Копа Америка стал игроком мадридского Атлетико

27-летний аргентинец Родриго де Пауль перешел из итальянского "Удинезе" к чемпиону Испании - "Атлетико" Мадрид.

Контракт с игроком, который в основном действует на позиции центрального хавбека или опорника, но может закрыть левого вингера или атакующего хавбека, подписан до 2026 года.

В составе "Удинезе" он играл с 2016 года. В прошлом сезоне он принял участие в 38 матчах в составе команды, забил 9 голов, отдал 10 ассистов.

Накануне де Пауль сыграл в 6 матчах Копа Америка и стал его чемпионом в составе Аргентины.