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Чемпион Копа Америка стал игроком мадридского Атлетико

Испания
(1 голосов)
Чемпион Копа Америка стал игроком мадридского Атлетико

Фото: ФК Атлетіко Мадрид

Новина українською

27-летний аргентинец Родриго де Пауль перешел из итальянского "Удинезе" к чемпиону Испании - "Атлетико" Мадрид.

Контракт с игроком, который в основном действует на позиции центрального хавбека или опорника, но может закрыть левого вингера или атакующего хавбека, подписан до 2026 года.

В составе "Удинезе" он играл с 2016 года. В прошлом сезоне он принял участие в 38 матчах в составе команды, забил 9 голов, отдал 10 ассистов.

Накануне де Пауль сыграл в 6 матчах Копа Америка и стал его чемпионом в составе Аргентины.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Копа Америка
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.07.2021 в 20:42
Все лучшие перебираются в Испанию... Куда там Италии до Ла Лиги !!!
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