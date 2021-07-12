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Чемпион Копа Америка стал игроком мадридского Атлетико
Фото: ФК Атлетіко Мадрид
27-летний аргентинец Родриго де Пауль перешел из итальянского "Удинезе" к чемпиону Испании - "Атлетико" Мадрид.
Контракт с игроком, который в основном действует на позиции центрального хавбека или опорника, но может закрыть левого вингера или атакующего хавбека, подписан до 2026 года.
В составе "Удинезе" он играл с 2016 года. В прошлом сезоне он принял участие в 38 матчах в составе команды, забил 9 голов, отдал 10 ассистов.
Накануне де Пауль сыграл в 6 матчах Копа Америка и стал его чемпионом в составе Аргентины.
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