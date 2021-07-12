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Сборная Евро-2020 по версии Goal.com

Испания
(1 голосов)
Сборная Евро-2020 по версии Goal.com

Новина українською

Британский футбольный сайт Goal.com представил свою версию сборной лучших игроков Евро-2020.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

Защитники: Йоаким Мел (Дания), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола (все - Италия)

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба - Италия), Педри (Испания), Рахим Стерлинг (Англия)

Нападающий: Харри Кейн (Англия).

Читайте такжеКьеллини, Шик, Педри и никакого Роналду. Символическая сборная Евро-2020
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В статье: Евро-2020 Харри Кейн сборная Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
12.07.2021 в 21:49
Не понял, а где содногометравпустыеворотазамыкальду? Алграб, немедленно разберись с этим безобразием
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