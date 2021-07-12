Испания
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Сборная Евро-2020 по версии Goal.com
Британский футбольный сайт Goal.com представил свою версию сборной лучших игроков Евро-2020.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);
Защитники: Йоаким Мел (Дания), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола (все - Италия)
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба - Италия), Педри (Испания), Рахим Стерлинг (Англия)
Нападающий: Харри Кейн (Англия).
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12.07.2021 в 21:49
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