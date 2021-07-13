Президент Барселоны: Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо

Президент "Барселона" Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом нападающего Лионеля Месси.

"Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо", – приводит слова Лапорты в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Месси стал свободным агентом. Контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" был рассчитан до конца июня 2021 года.

34-летний форвард находился в системе "Барселоны" с 2000 года. Его дебют за первую команду состоялся в ноябре 2003 года. За это время Месси во всех турнирах провел 778 матчей, забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.