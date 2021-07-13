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ПСЖ отказался от планов подписывать контракт с Месси

Испания
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Игрок пока останется в Барселоне

ПСЖ отказался от планов подписывать контракт с Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" не станет подписывать нападающего Лионеля Месси, который 30 июня стал свободным агентом. Парижане больше не будут пытаться договориться с Месси о контракте, сообщает Le Parisien.

Месси был близок к уходу из "Барселоны" летом 2020 года. Помимо "ПСЖ", на 34-летнего аргентинца претендовал английский "Манчестер Сити".

11 июля сборная Аргентины впервые за 28 лет выиграла Кубок Америки, победив в финале бразильцев. Это первый значимый титул, завоеванный Месси с национальной командой со времен победы на Олимпиаде-2008.

Месси провел за "Барселону" 778 матчей во всех турнирах, забил 672 мяча и отдал 305 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона ПСЖ
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