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ПСЖ отказался от планов подписывать контракт с Месси
Игрок пока останется в Барселоне
Getty Images / Global Images Ukraine
"ПСЖ" не станет подписывать нападающего Лионеля Месси, который 30 июня стал свободным агентом. Парижане больше не будут пытаться договориться с Месси о контракте, сообщает Le Parisien.
Месси был близок к уходу из "Барселоны" летом 2020 года. Помимо "ПСЖ", на 34-летнего аргентинца претендовал английский "Манчестер Сити".
11 июля сборная Аргентины впервые за 28 лет выиграла Кубок Америки, победив в финале бразильцев. Это первый значимый титул, завоеванный Месси с национальной командой со времен победы на Олимпиаде-2008.
Месси провел за "Барселону" 778 матчей во всех турнирах, забил 672 мяча и отдал 305 голевых передач.
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