  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Официально: Василий Кравец перешел в хихонский Спортинг
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Василий Кравец перешел в хихонский Спортинг

Испания
(1 голосов)

Один испанский клуб сменил на другой

Официально: Василий Кравец перешел в хихонский Спортинг

Фото: Real Sporting de Gijón

UA-Футбол
Новина українською

В испанской карьере Василия Кравца очередные изменения. Он снова отправился в аренду из "Леганеса".

Его новой командой стал хихонский "Спортинг". Тип сделки - годовая аренда. Более того, в случае выхода "Спортинга" в Ла Лигу из Сегунды, клуб выкупит контракт украинца.

Текущая сделка Кравца с "Леганесом" действительна до лета 2023-го года. Отметим, что прошедшую кампанию он провел в составе "Леха", за который сыграл 26 матчей.

Читайте также(Анти) Герой футбольного дня. Василий Кравец

Хихонский "Спортинг" в прошедшей кампании занял 19-е место в Сегунде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Хихон) Леганес Василий Кравец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...