Официально: Василий Кравец перешел в хихонский Спортинг

В испанской карьере Василия Кравца очередные изменения. Он снова отправился в аренду из "Леганеса".

Его новой командой стал хихонский "Спортинг". Тип сделки - годовая аренда. Более того, в случае выхода "Спортинга" в Ла Лигу из Сегунды, клуб выкупит контракт украинца.

Текущая сделка Кравца с "Леганесом" действительна до лета 2023-го года. Отметим, что прошедшую кампанию он провел в составе "Леха", за который сыграл 26 матчей.

Хихонский "Спортинг" в прошедшей кампании занял 19-е место в Сегунде.