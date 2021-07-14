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Официально: Василий Кравец перешел в хихонский Спортинг
Один испанский клуб сменил на другой
Фото: Real Sporting de Gijón
В испанской карьере Василия Кравца очередные изменения. Он снова отправился в аренду из "Леганеса".
Его новой командой стал хихонский "Спортинг". Тип сделки - годовая аренда. Более того, в случае выхода "Спортинга" в Ла Лигу из Сегунды, клуб выкупит контракт украинца.
Comunicado oficial: Vasyl Kravets.#RealSporting https://t.co/6IdNX1fYfz— Real Sporting (@RealSporting) July 13, 2021
Текущая сделка Кравца с "Леганесом" действительна до лета 2023-го года. Отметим, что прошедшую кампанию он провел в составе "Леха", за который сыграл 26 матчей.
Хихонский "Спортинг" в прошедшей кампании занял 19-е место в Сегунде.
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