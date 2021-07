Лунин против Златана. Милан проведет спарринг против Реала в августе

8-го августа 2021-го "Милан" проведет товарищеский матч против "Реала". Об этом передает пресс-служба "россонери".

Игра состоится в рамках подготовки двух команд к старту сезона. Место проведения матча - Австрия.

????️ Save the date ????️

We take on @realmadrid in the #athletesversus Cup on 8 August ????

Already feels like Champions League football ⚽ #RealMadridMilan: un’amichevole di lusso dal profumo di Europa ????

Non perdetevela l’8 agosto ⚽ #SempreMilan pic.twitter.com/W97Xiky0zw