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Лунин против Златана. Милан проведет спарринг против Реала в августе
Ждем украинца на поле?
Фото: realmadrid.com
8-го августа 2021-го "Милан" проведет товарищеский матч против "Реала". Об этом передает пресс-служба "россонери".
Игра состоится в рамках подготовки двух команд к старту сезона. Место проведения матча - Австрия.
????️ Save the date ????️— AC Milan (@acmilan) July 13, 2021
We take on @realmadrid in the #athletesversus Cup on 8 August ????
Already feels like Champions League football ⚽ #RealMadridMilan: un’amichevole di lusso dal profumo di Europa ????
Non perdetevela l’8 agosto ⚽ #SempreMilan pic.twitter.com/W97Xiky0zw
Напомним, что в составе "Реала" играет Андрей Лунин. Новый тренер Карло Анчелотти пообещал, что украинец будет получать игровое время.
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