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Лунин против Златана. Милан проведет спарринг против Реала в августе

Испания
(1 голосов)

Ждем украинца на поле?

Лунин против Златана. Милан проведет спарринг против Реала в августе

Фото: realmadrid.com

UA-Футбол
Новина українською

8-го августа 2021-го "Милан" проведет товарищеский матч против "Реала". Об этом передает пресс-служба "россонери".

Игра состоится в рамках подготовки двух команд к старту сезона. Место проведения матча - Австрия.

Напомним, что в составе "Реала" играет Андрей Лунин. Новый тренер Карло Анчелотти пообещал, что украинец будет получать игровое время.

Читайте такжеMarca: Лунин остается в Реале и получит от Анчелотти больше игрового времени
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В статье: Реал (Мадрид) Милан
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