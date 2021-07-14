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Перес: Рауль и Касильяс - два величайших афериста в истории Реала
Президент Реала нелестно высказался о двух легендах королевского клуба
El Chiringuito
Президент "
В распоряжение издания El Confidencial попала аудиозапись телефонного разговора 2006 года, на которой Перес назвал Рауля и Касильяса "величайшими аферистами в истории клуба".
"Касильяс — не голкипер для "Реала". Он никогда таковым не являлся. Это стало большим провалом для нас. Его поклонники сильно его защищают… Что ж, Касильяс — это одна из величайших афер, а вторая — Рауль. Два величайших афериста в истории "Реала": первый — Рауль, а второй — Касильяс.
Игроки очень эгоистичны, на них совершенно нельзя рассчитывать, а тот, кто это делает, ошибается, они вас подведут, это глупо. У меня ужасное мнение об игроках", — сказал Перес в телефонном разговоре в 2006 году.
40-летний Касильяс большую часть карьеры провел в "Реале". Он играл в системе клуба с 8 лет, а ушел в "Порту" в 2015 году после 17 лет выступлений за основную мадридскую команду.
44-летний Рауль в 741 матче за мадридский клуб забил 323 гола. За 16 сезонов в "Реале" он завоевал 16 титулов.
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