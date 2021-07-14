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Перес: Рауль и Касильяс - два величайших афериста в истории Реала

Испания
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Президент Реала нелестно высказался о двух легендах королевского клуба

Перес: Рауль и Касильяс - два величайших афериста в истории Реала

El Chiringuito

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес нелестно высказался о легендах "королевского клуба" — нападающем Рауле и голкипере Икере Касильясе.

В распоряжение издания El Confidencial попала аудиозапись телефонного разговора 2006 года, на которой Перес назвал Рауля и Касильяса "величайшими аферистами в истории клуба".

"Касильяс — не голкипер для "Реала". Он никогда таковым не являлся. Это стало большим провалом для нас. Его поклонники сильно его защищают… Что ж, Касильяс — это одна из величайших афер, а вторая — Рауль. Два величайших афериста в истории "Реала": первый — Рауль, а второй — Касильяс.

Игроки очень эгоистичны, на них совершенно нельзя рассчитывать, а тот, кто это делает, ошибается, они вас подведут, это глупо. У меня ужасное мнение об игроках", — сказал Перес в телефонном разговоре в 2006 году.

40-летний Касильяс большую часть карьеры провел в "Реале". Он играл в системе клуба с 8 лет, а ушел в "Порту" в 2015 году после 17 лет выступлений за основную мадридскую команду.

44-летний Рауль в 741 матче за мадридский клуб забил 323 гола. За 16 сезонов в "Реале" он завоевал 16 титулов.

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В статье: Икер Касильяс Рауль Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
14.07.2021 в 14:29
Эй мадридасы , всплывайте на поверхность. Интересная новость ( хотя это и так все знают) сам Перес признался, что команда г@@но и уже давно
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+5
-3
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Serega1111 (Киев)
14.07.2021 в 13:39
У деда похоже начинает конкретно протекать крыша и ему пора уже мостить теплым пледом место у камина . Рауль и Касильяс - это те на которых Реал держался добрый десяток лет. У каждого больше 500 матчей и куча выиграных трофеев.
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+4
-3
Ol-g (Одесса)
14.07.2021 в 13:49
В 2006 уже протекала
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+3
-3


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