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Барселона и Атлетико могут обменять Гризманна на Сауля

Испания
(1 голосов)

Стороны уже начали переговоры

Барселона и Атлетико могут обменять Гризманна на Сауля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" и "Атлетико" продолжают обсуждение потенциального обмена звёздными футболистами, нападающим Антуаном Гризманном и полузащитником Саулем Ньигесом.

По информации Mundo Deportivo, за последнее время клубы продвинулись в переговорах. Обе стороны понимают, что осуществить сделку будет непросто, но заинтересованы в успешном исходе и рассчитывают, что обстоятельства, в которых оказались сами игроки, этому поспособствуют.

Отмечается, что Гризманн рассматривает только два варианта: продолжение карьеры в "Барселоне" и возвращение в "Атлетико". Сауль же предпочитает переход в каталонский клуб вариантам из английской Премьер-лиги.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона Сауль Ньигес
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
14.07.2021 в 17:22
Гризманн и Суарес была бы хорошей связкой.
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