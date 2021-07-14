Барселона и Атлетико могут обменять Гризманна на Сауля

"Барселона" и "Атлетико" продолжают обсуждение потенциального обмена звёздными футболистами, нападающим Антуаном Гризманном и полузащитником Саулем Ньигесом.

По информации Mundo Deportivo, за последнее время клубы продвинулись в переговорах. Обе стороны понимают, что осуществить сделку будет непросто, но заинтересованы в успешном исходе и рассчитывают, что обстоятельства, в которых оказались сами игроки, этому поспособствуют.

Отмечается, что Гризманн рассматривает только два варианта: продолжение карьеры в "Барселоне" и возвращение в "Атлетико". Сауль же предпочитает переход в каталонский клуб вариантам из английской Премьер-лиги.