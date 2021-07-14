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Барселона согласовала с Месси новый контракт

Испания
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(1 голосов)

Лео пойдет на снижение зарплаты

Барселона согласовала с Месси новый контракт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" и нападающий Лионель Месси достигли принципиального соглашения о новом контракте, сообщает Sport.es.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на пять лет. 34-летний футболист согласился на снижение зарплаты на 50%. Месси принял условия "Барселоны", поскольку понимает, что экономическая ситуация в каталонском клубе очень тяжелая, и должен первым показать пример всем остальным игрокам. Отмечается, что деньги не были проблемой в переговорах, а важным вопросом было налогообложение.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
14.07.2021 в 18:00
Подождём заявления клуба.
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