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Барселона согласовала с Месси новый контракт
Лео пойдет на снижение зарплаты
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" и нападающий Лионель Месси достигли принципиального соглашения о новом контракте, сообщает Sport.es.
По информации источника, соглашение будет рассчитано на пять лет. 34-летний футболист согласился на снижение зарплаты на 50%. Месси принял условия "Барселоны", поскольку понимает, что экономическая ситуация в каталонском клубе очень тяжелая, и должен первым показать пример всем остальным игрокам. Отмечается, что деньги не были проблемой в переговорах, а важным вопросом было налогообложение.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.
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