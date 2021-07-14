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Тоттенхэм договорился с Севильей, но забыл спросить у самого Жюля Кунде
Английский "Тоттенхэм Хотспур" потерпел неудачу в попытке заполучить защитника испанской "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде.
Накануне 13 июля журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что "шпоры" согласовали с испанским клубом трансфер 22-летнего футболиста. По условиям соглашения "Тоттенхэм" должен был заплатить € 30 млн и отдать защитника Давинсона Санчеса.
Однако, по информации Marca, Кунде отказался переходить в лондонский клуб.
Игрок хочет выступать в Лиге чемпионов, а "шпорам" в прошлом сезоне удалось пробиться лишь в новую Лигу конференций. О своем решении француз уже сообщил "Тоттенхэм".
Кунде защищает цвета "Севильи" с 2019 года, а до этого выступал за "Бордо". В прошлом сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил 2 гола, отдал 1 результативную передачу и получил четыре желтые карточки.
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