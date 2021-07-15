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В борьбе за гендерное равенство: Барселона представила выездную форму на новый сезон

Испания
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Комплект выполнен в светло-фиолетовых тонах

В борьбе за гендерное равенство: Барселона представила выездную форму на новый сезон

Фото: ФК Барселона

Новина українською

"Барселона" презентовала новый комплект выездной формы на сезон-2021/22.

Цветовая комбинация экипировки является нехарактерной для каталонского клуба. Она выполнена в светло-фиолетовых тонах и посвящена первой женской команде "сине-гранатовых".

Отмечается, что дизайн формы продвигает борьбу за расширение прав и возможностей женщин (women’s empowerment), а также подчеркивает приверженность "Барселоны" развитию женского футбола и роли женщин в спорте.

В этом году женская команда" Барселоны" отмечает 50-летний юбилей своего первого матча на Камп Ноу.

Техническим спонсором "сине-гранатовых" является Nike.

Ранее каталонский клуб также презентовал домашнюю форму на следующий сезон.

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В статье: Барселона
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Источник:
ФК Барселона

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Ардалион
15.07.2021 в 12:49
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