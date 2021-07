В борьбе за гендерное равенство: Барселона представила выездную форму на новый сезон

"Барселона" презентовала новый комплект выездной формы на сезон-2021/22.

Цветовая комбинация экипировки является нехарактерной для каталонского клуба. Она выполнена в светло-фиолетовых тонах и посвящена первой женской команде "сине-гранатовых".

Отмечается, что дизайн формы продвигает борьбу за расширение прав и возможностей женщин (women’s empowerment), а также подчеркивает приверженность "Барселоны" развитию женского футбола и роли женщин в спорте.

В этом году женская команда" Барселоны" отмечает 50-летний юбилей своего первого матча на Камп Ноу.

