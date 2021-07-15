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Упущенный доход Реала из-за пандемии составил 300 млн евро
"Королевский клуб" всё равно остался прибыльным
Фото: twitter.com/FootyAccums / Автор неизвестен
"Реал Мадрид" представил свой отчет за 2020/2021 финансовый год, который был подвержен сильному влиянию пандемии. "Сливочные" оценили свои убытки из-за коронавируса с марта 2020 года в 300 млн. евро.
На балансе клуба в данный момент находится 122,1 млн. евро, что меньше 125,3 млн., чем было в прошлом году.
Согласно отчету, клуб собирается продолжать экономить, значительно урезав зарплатную ведомость. “Восстановление от ситуации, в которую нас поставила пандемия, не будет немедленным”, – приводит цитату из отчета газета Marca.
Также клуб представил прибыль после уплаты налогов, она составила 874 тысячи евро. Финансовый год 2019/2020 клуб закончил с прибылью в 313 тысячи евро. "Реал Мадрид" стал одним из немногих клубов, которому удалось сохранить прибыль в ковидный сезон.
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