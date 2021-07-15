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Лапорта: Переговоры по контракту с Месси идут хорошо

Испания
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Президент настроен оптимистически

Лапорта: Переговоры по контракту с Месси идут хорошо

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по новому контракту с нападающим Лионелем Месси.

"По поводу нового контракта Месси все идет хорошо", — приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Chiringuito слова Лапорты.

Напомним, что предыдущий контракт нападающего с "Барселоной" истек 1 июля, 34-летний аргентинец является свободным агентом.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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