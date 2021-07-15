Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта: Переговоры по контракту с Месси идут хорошо
Президент настроен оптимистически
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по новому контракту с нападающим Лионелем Месси.
"По поводу нового контракта Месси все идет хорошо", — приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Chiringuito слова Лапорты.
Напомним, что предыдущий контракт нападающего с "Барселоной" истек 1 июля, 34-летний аргентинец является свободным агентом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с Десной
- Перес назвал Роналду идиотом, а Моуринью - ненормальным
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо и Десна одержали вторые победы в межсезонье
- Конте, Фонсека и Гаттузо остаются без работы. Итоговая таблица тренерских трансферов топ-5 лиг
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...