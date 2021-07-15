Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал отреагировал на решение Роббена завершить карьеру
Клуб поздравил игрока с фантастической карьерой
AS
Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен объявил о завершении карьеры футболиста. Пресс-служба "Реала" отреагировала на эту новость.
"Поздравляем с фантастической карьерой. Наслаждайся своим отдыхом", — говорится в сообщении официального Twitter клуба.
37-летний Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года, но вернулся в футбол год спустя, подписав контракт с "Гронингеном".
???? Congrats on a fantastic career and enjoy your retirement, @ArjenRobben! pic.twitter.com/e9sLcacKlT— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) July 15, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с Десной
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо и Десна одержали вторые победы в межсезонье
- Кобин: Селезнев хочет убрать разговоры про алкоголика
- Перес назвал Роналду идиотом, а Моуринью - ненормальным
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...