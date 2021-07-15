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Реал отреагировал на решение Роббена завершить карьеру

Испания
(2 голосов)

Клуб поздравил игрока с фантастической карьерой

Реал отреагировал на решение Роббена завершить карьеру

AS

Новина українською

Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен объявил о завершении карьеры футболиста. Пресс-служба "Реала" отреагировала на эту новость.

"Поздравляем с фантастической карьерой. Наслаждайся своим отдыхом", — говорится в сообщении официального Twitter клуба.

37-летний Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года, но вернулся в футбол год спустя, подписав контракт с "Гронингеном".

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В статье: Реал (Мадрид) Гронинген Гронингем (Нидерланды)
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