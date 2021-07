Реал отреагировал на решение Роббена завершить карьеру

Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен объявил о завершении карьеры футболиста. Пресс-служба "Реала" отреагировала на эту новость.

"Поздравляем с фантастической карьерой. Наслаждайся своим отдыхом", — говорится в сообщении официального Twitter клуба.

37-летний Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года, но вернулся в футбол год спустя, подписав контракт с "Гронингеном".

???? Congrats on a fantastic career and enjoy your retirement, @ArjenRobben! pic.twitter.com/e9sLcacKlT