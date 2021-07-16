Президент Федерации футбола Испании предложил новый формат Ла Лиги

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что будет говорить по поводу нового формата чемпионата с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом. Последний реформ не хочет.

Рубиалес предложил сократить количество игр, освободив график команд, а также разделить чемпионат на два этапа: во время второй стадии команды с одинаковыми турнирными амбициями будут играть только между собой. Это закономерно увеличит количество "Класико" и мадридского дерби.

Также Рубиалес предложил проводить матчи второй стадии внутреннего чемпионата за границей, как это сейчас происходит с Суперкубком Испании.

Несмотря на предложения Рубиалеса, на данный момент регламент Фифа запрещает проведение матчей внутреннего чемпионата любой страны за её пределами.

Газета Marca сравнивает такие предложения с печально известной Суперлигой Флорентино Переса.