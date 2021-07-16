Израильский Бейтар отменил спарринг с Барселоной из-за отказа каталонцев играть в Иерусалиме

Товарищеский матч между "Бейтаром" и "Барселоной" не состоится из-за нежелания каталонцев играть в Иерусалиме. Об этом сообщил президент "Бейтара" Моше Хогег.

Спарринг был запланирован 4 августа.

"К большому сожалению, мы отменяем товарищеский матч с "Барселоной". Мне предоставили на подпись контракт, в котором было недвусмысленное требование провести игру не в Иерусалиме. Также было несколько других требований, которые мне не понравились.

После этого я спал с тяжелым сердцем, много думал и решил, что я в первую очередь гордый еврей и израильтянин.

Матч "Бейтара" из Иерусалима должен проходить в Иерусалиме. Я не злюсь на "Барселону": они далеки от политики и не заинтересованы в участии в нашем конфликте. Мы сохраним хорошие отношения.

Это очень трудное решение, но после консультации с мэром я считаю его правильным", – написал Хогег.