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Израильский Бейтар отменил спарринг с Барселоной из-за отказа каталонцев играть в Иерусалиме

Испания
(1 голосов)

Игра была запланирована на 4 августа

Израильский Бейтар отменил спарринг с Барселоной из-за отказа каталонцев играть в Иерусалиме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Товарищеский матч между "Бейтаром" и "Барселоной" не состоится из-за нежелания каталонцев играть в Иерусалиме. Об этом сообщил президент "Бейтара" Моше Хогег.

Спарринг был запланирован 4 августа.

"К большому сожалению, мы отменяем товарищеский матч с "Барселоной". Мне предоставили на подпись контракт, в котором было недвусмысленное требование провести игру не в Иерусалиме. Также было несколько других требований, которые мне не понравились.

После этого я спал с тяжелым сердцем, много думал и решил, что я в первую очередь гордый еврей и израильтянин.

Матч "Бейтара" из Иерусалима должен проходить в Иерусалиме. Я не злюсь на "Барселону": они далеки от политики и не заинтересованы в участии в нашем конфликте. Мы сохраним хорошие отношения.

Это очень трудное решение, но после консультации с мэром я считаю его правильным", – написал Хогег.

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В статье: Барселона Бейтар (Иерусалим)
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Источник:
The Times of Israel

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Комментарии (7)
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MES QUE UN CLUB
16.07.2021 в 18:39
Так вроде совсем недавно политик из тех мест настаивал отменить матч, так как палестинцы поддерживают Барселону. .
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
16.07.2021 в 18:33
От вам і спорт ВНЕ політики!
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
16.07.2021 в 18:47
Это невозможно. Политики любят спорт. )
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.07.2021 в 18:23
а почему не в Иерусалиме? потому что барсючки уверены, что евреи угнетают мирных палестинских ополченцев в трусиках?
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+1
-3
Vantala (Kharkiv)
16.07.2021 в 16:07
А чем барсуки мотивировали отказ играть в Иерусалиме? Интересно.
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+2
-2
янковский ян (Запорожье)
16.07.2021 в 18:16
Там конфликт спорных территорий а Каталония тоже считает себя оккупированной Испанией кастильцами. Поэтому они так и сделали плюс не захотели терять болельщиков в арабском мире. А это скорее всего решающая роль в откпзе
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0
-1
Soccermen (Ростов)
16.07.2021 в 15:50
Молодцы
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0
-4


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