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Себальос: АПЛ — очень конкурентная лига, но мне больше нравится чемпионат Испании

Испания
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Полузащитник сравнил две топ-лиги

Себальос: АПЛ — очень конкурентная лига, но мне больше нравится чемпионат Испании

Новина українською

Полузащитник "Реала" Дани Себальос рассказал, почему ему больше нравится чемпионат Испании, а не Англии.

"Я очень люблю фанатов "Арсенала", выступление за эту команду — незабываемый опыт. АПЛ — очень конкурентная лига, в которой многое зависит от физических кондиций, но мне больше нравится чемпионат Испании. В Испании ритм игры ниже, это позволяет больше владеть мячом и создавать. Я адаптировался к Англии, потому что у меня есть ноги, но там все скатывается к беготне туда-сюда. Поэтому чемпионат Испании мне ближе", — приводит Marca слова Себальоса.

Себальос выступал за "Арсенал" на правах аренды с июля 2019 года по июнь 2021 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Дани Себальос
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