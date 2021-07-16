Испания
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Завершил карьеру экс-игрок Реала и Валенсии, на которого претендовала Барселона
34-летний центральный защитник из Аргентины Эсекьель Гарай решил завершить карьеру.
Он начал карьеру в 2004 году, уже в 2006-м перебрался в Европу. Там выступал в Испании за "Расинг", "Реал Мадрид", затем в португальской "Бенфике" и российском "Зените".
С 2016 по 2020 годы играл за испанскую "Валенсию".
С июля 2020 не было игровой практики.
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