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Завершил карьеру экс-игрок Реала и Валенсии, на которого претендовала Барселона

Испания
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Завершил карьеру экс-игрок Реала и Валенсии, на которого претендовала Барселона

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34-летний центральный защитник из Аргентины Эсекьель Гарай решил завершить карьеру.

Он начал карьеру в 2004 году, уже в 2006-м перебрался в Европу. Там выступал в Испании за "Расинг", "Реал Мадрид", затем в португальской "Бенфике" и российском "Зените".

С 2016 по 2020 годы играл за испанскую "Валенсию".

С июля 2020 не было игровой практики.

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В статье: Реал (Мадрид) Эсекиэль Гарай Валенсия Эсекьель Гарай
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