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Игрок Барселоны перешел в Гранаду

Испания
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После Карлоса Бакки

Игрок Барселоны перешел в Гранаду

ФК Гранада

Новина українською

"Гранада" завершила подписание 21-летнего центрального полузащитника Мончу.

Соглашение подписано сроком на три года с "Барселоны".

Каталонцы сохранят 50% от любой будущей продажи игрока.

Мончу провел 39 поединков в Ла Лиге 2, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Барселона Гранада Мончу
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