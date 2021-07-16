Испания
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Игрок Барселоны перешел в Гранаду
После Карлоса Бакки
ФК Гранада
"Гранада" завершила подписание 21-летнего центрального полузащитника Мончу.
Соглашение подписано сроком на три года с "Барселоны".
Каталонцы сохранят 50% от любой будущей продажи игрока.
Мончу провел 39 поединков в Ла Лиге 2, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи.
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