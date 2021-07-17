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Барселона хочет продать Брэйтуэйта за 15 млн евро. Российский клуб сделал предложение
Игрок согласился на переход
Футбол 1/2/3/Автор невідомий
Испанская "Барселона" готова продать своего нападающего Мартина Брэйтуэйта. "Блауграна" хочет выручить за 30-летнего игрока 15 млн евро. Об этом сообщает Sport.es.
Клуб таким образом хочет уменьшить расходы на зарплаты футболистам, в то время как сам Мартин планирует в другом клубе зарабатывать больше. Сейчас он получает около 4,7 млн евро в год по действующему контракту с "Барсой".
Источник сообщает, что каталонцы получили предложения от "Вест Хэма", "Норвича", "Брайтона", "Валенсии" и одного из российских клубов (какого именно - не сообщается).
Напомним, что Брэйтуэйт присоединился к "Барселоне" в феврале 2020-го года за 18 млн евро с "Леганес". Его контракт с клубом действителен еще три сезона.
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