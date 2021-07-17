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Барселона хочет продать Брэйтуэйта за 15 млн евро. Российский клуб сделал предложение

Испания
(1 голосов)

Игрок согласился на переход

Барселона хочет продать Брэйтуэйта за 15 млн евро. Российский клуб сделал предложение

Футбол 1/2/3/Автор невідомий

Новина українською

Испанская "Барселона" готова продать своего нападающего Мартина Брэйтуэйта. "Блауграна" хочет выручить за 30-летнего игрока 15 млн евро. Об этом сообщает Sport.es.

Клуб таким образом хочет уменьшить расходы на зарплаты футболистам, в то время как сам Мартин планирует в другом клубе зарабатывать больше. Сейчас он получает около 4,7 млн евро в год по действующему контракту с "Барсой".

Источник сообщает, что каталонцы получили предложения от "Вест Хэма", "Норвича", "Брайтона", "Валенсии" и одного из российских клубов (какого именно - не сообщается).

Напомним, что Брэйтуэйт присоединился к "Барселоне" в феврале 2020-го года за 18 млн евро с "Леганес". Его контракт с клубом действителен еще три сезона.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 11:13
Зачем Украине левые "источники" с левыми командами?
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0
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Рагуль (Kocтопiль)
17.07.2021 в 11:36
Щоб дурники питали
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0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
17.07.2021 в 10:38
Хороший игрок, старательный, но не уровня Барсы. Удачи в другом клубе!
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+1
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Spokoyno (Київ)
17.07.2021 в 09:58
Хоч на заміну і можна було залишити, утім важке фінансове становище та зависокий оклад волають: "Треба продавати!"
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0
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
17.07.2021 в 10:18
Його ніби і брали як резервіста. Пєчально, що в клуба рівня Барселони немає 350 тисяч євро в місяць на зарплату форварда. З такими темпами половина команди змушена буде їхати в Зеніт на заробітки
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