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Ювентус пытается вернуть Пьянича

Испания
(1 голосов)

Игрок имеет возможность сменить клуб

Ювентус пытается вернуть Пьянича

FCB

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Туринский "Ювентус" не перестает надеяться на подписание игрока "Барселоны" Миралема Пьянича.

"Старой синьоре" требуется полузащитник из-за травмы Артура, который не сыграет примерно 3 месяца. Туринцы предложили каталонцам обменять Пьянича на хавбека Аарона Рэмзи.

В прошлом сезоне Пьянич сыграл 19 матчей за "Барселону" в Ла Лиге и не отметился результативными действиями. Его цена составляет 20 млн евро, согласно Transfermarkt.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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