Ювентус пытается вернуть Пьянича

Туринский "Ювентус" не перестает надеяться на подписание игрока "Барселоны" Миралема Пьянича.

"Старой синьоре" требуется полузащитник из-за травмы Артура, который не сыграет примерно 3 месяца. Туринцы предложили каталонцам обменять Пьянича на хавбека Аарона Рэмзи.

В прошлом сезоне Пьянич сыграл 19 матчей за "Барселону" в Ла Лиге и не отметился результативными действиями. Его цена составляет 20 млн евро, согласно Transfermarkt.