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Ювентус пытается вернуть Пьянича
Игрок имеет возможность сменить клуб
FCB
Туринский "Ювентус" не перестает надеяться на подписание игрока "Барселоны" Миралема Пьянича.
"Старой синьоре" требуется полузащитник из-за травмы Артура, который не сыграет примерно 3 месяца. Туринцы предложили каталонцам обменять Пьянича на хавбека Аарона Рэмзи.
В прошлом сезоне Пьянич сыграл 19 матчей за "Барселону" в Ла Лиге и не отметился результативными действиями. Его цена составляет 20 млн евро, согласно Transfermarkt.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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