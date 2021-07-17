Депай: Игра за Барселону – осуществление мечты

Мемфис Депай, который недавно стал игроком "Барселоны", дал комментарий после перехода в каталонский клуб:

"Это путешествие, которое становится твоей жизнью. С детства я отдавал все силы ради этого.

Иногда это переходит в какое-то сумасшествие, потому что ты соревнуешься с каждым человеком, которого видишь. Есть темные стороны, но все это стоит того, ведь можно выйти на уровень, который позволяет мечтам сбываться, как сейчас.

Игра за "Барселону" – осуществление мечты. Это стоит всей пережитой боли", – сказал Депай.