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Депай: Игра за Барселону – осуществление мечты

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Мемфис очень рад переезду в Испанию

Депай: Игра за Барселону – осуществление мечты

Твіттер збірної Нідерландів/Автор невідомий

Новина українською

Мемфис Депай, который недавно стал игроком "Барселоны", дал комментарий после перехода в каталонский клуб:

"Это путешествие, которое становится твоей жизнью. С детства я отдавал все силы ради этого.

Иногда это переходит в какое-то сумасшествие, потому что ты соревнуешься с каждым человеком, которого видишь. Есть темные стороны, но все это стоит того, ведь можно выйти на уровень, который позволяет мечтам сбываться, как сейчас.

Игра за "Барселону" – осуществление мечты. Это стоит всей пережитой боли", – сказал Депай.

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В статье: Лион Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (2)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.07.2021 в 15:51
жодного слова про чмоську та плював Депай на нього з високої гори
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+3
-2
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MES QUE UN CLUB
17.07.2021 в 16:34
Привет дебил. Смотри всё г@вно выплюнь, не оставляй на завтра… животное тупое бл…
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+1
-3


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