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Депай: Игра за Барселону – осуществление мечты
Мемфис очень рад переезду в Испанию
Твіттер збірної Нідерландів/Автор невідомий
Мемфис Депай, который недавно стал игроком "Барселоны", дал комментарий после перехода в каталонский клуб:
"Это путешествие, которое становится твоей жизнью. С детства я отдавал все силы ради этого.
Иногда это переходит в какое-то сумасшествие, потому что ты соревнуешься с каждым человеком, которого видишь. Есть темные стороны, но все это стоит того, ведь можно выйти на уровень, который позволяет мечтам сбываться, как сейчас.
Игра за "Барселону" – осуществление мечты. Это стоит всей пережитой боли", – сказал Депай.
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