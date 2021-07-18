Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман - о Месси: Он главный фаворит на получение Золотого мяча
Тренер восхищается своим подопечным
фото - FC Barcelona
Наставник "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий о форварде Лионеле Месси, который все еще не подписал новое соглашение с клубом:
"Месси очень важен для нас. Он капитан команды и образец.
Лео действительно хотел выиграть Кубок Америки. И поскольку он лучший игрок в мире, то привык побеждать.
Для меня он главный фаворит на получение "Золотого мяча", – сказал Куман.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Marca
Популярное сейчас
- Чемпионская схватка. ВИДЕО, как игроки Лилля подрались между собой во время матча
- Козловский: Рух - единственный клуб, который не проголосовал за Павелко
- УАФ подняла зарплату арбитрам более чем вдвое. Все расходы берут на себя клубы
- Перес назвал Роналду идиотом, а Моуринью - ненормальным
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ol-g (Одесса)
18.07.2021 в 14:19
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...