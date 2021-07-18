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Куман - о Месси: Он главный фаворит на получение Золотого мяча

Испания
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Тренер восхищается своим подопечным

Куман - о Месси: Он главный фаворит на получение Золотого мяча

фото - FC Barcelona

Новина українською

Наставник "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий о форварде Лионеле Месси, который все еще не подписал новое соглашение с клубом:

"Месси очень важен для нас. Он капитан команды и образец.

Лео действительно хотел выиграть Кубок Америки. И поскольку он лучший игрок в мире, то привык побеждать.

Для меня он главный фаворит на получение "Золотого мяча", – сказал Куман.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
18.07.2021 в 14:19
У Левандовски и Роналду шансов меньше. Так голосуют.
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