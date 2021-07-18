Куман - о Месси: Он главный фаворит на получение Золотого мяча

Наставник "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий о форварде Лионеле Месси, который все еще не подписал новое соглашение с клубом:

"Месси очень важен для нас. Он капитан команды и образец.

Лео действительно хотел выиграть Кубок Америки. И поскольку он лучший игрок в мире, то привык побеждать.

Для меня он главный фаворит на получение "Золотого мяча", – сказал Куман.