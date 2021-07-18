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Куман: Надеюсь, этот сезон будет лучшим, чем предыдущий
Тренер готов вести свою команду дальше
AS
Наставник "Барселоны" Роналд Куман рассказал, чего ждет от своего клуба в следующем сезоне:
"Я ожидаю многого от этого сезона. Надеюсь, он будет лучше, чем предыдущий. И это зависит от нашей команды. Клуб работает над многим, но цель всегда максимальная.
Мы клуб, который старается играть хорошо, привлекательно. Но еще мы несем ответственность за достижение важных результатов, чего и собираемся добиться с помощью болельщиков", – сказал Куман.
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Источник:Mundo Deportivo
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Комментарии (2)
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Барсепиниус (землянин)
18.07.2021 в 16:42
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.07.2021 в 16:36
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