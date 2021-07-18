Куман: Надеюсь, этот сезон будет лучшим, чем предыдущий

Наставник "Барселоны" Роналд Куман рассказал, чего ждет от своего клуба в следующем сезоне:

"Я ожидаю многого от этого сезона. Надеюсь, он будет лучше, чем предыдущий. И это зависит от нашей команды. Клуб работает над многим, но цель всегда максимальная.

Мы клуб, который старается играть хорошо, привлекательно. Но еще мы несем ответственность за достижение важных результатов, чего и собираемся добиться с помощью болельщиков", – сказал Куман.