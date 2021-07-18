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Куман: Надеюсь, этот сезон будет лучшим, чем предыдущий

Испания
(1 голосов)

Тренер готов вести свою команду дальше

Куман: Надеюсь, этот сезон будет лучшим, чем предыдущий

AS

Новина українською

Наставник "Барселоны" Роналд Куман рассказал, чего ждет от своего клуба в следующем сезоне:

"Я ожидаю многого от этого сезона. Надеюсь, он будет лучше, чем предыдущий. И это зависит от нашей команды. Клуб работает над многим, но цель всегда максимальная.

Мы клуб, который старается играть хорошо, привлекательно. Но еще мы несем ответственность за достижение важных результатов, чего и собираемся добиться с помощью болельщиков", – сказал Куман.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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Барсепиниус (землянин)
18.07.2021 в 16:42
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.07.2021 в 16:36
куман як в воду дивитьсяна його думку досягнення важливих результатів залежить від вболівальників, бо саме вони вирішують які результати важливінаприклад, як бачимо з їхніх дописів, перемоги над леганесами різними та ейбарами. а ЛЧ, то другорядне, рахунки 8-2 та 4-0, то неважливе
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