Барселона может подписать известного полузащитника Лилля

Португальский полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш может перейти в "Барселону" этим летом.

Каталонский клуб надеется укрепить полузащиту, если обмен Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса из "Атлетико" не получится. Саншеш является запасным вариантом усиления для "Барсы".

В прошлом сезоне Ренату сыграл 23 матча за "Лилль" в Лиге 1, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Его цена составляет 30 млн евро, согласно Transfermarkt.