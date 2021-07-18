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Барселона может подписать известного полузащитника Лилля
Игрок имеет возможность сменить клуб
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Португальский полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш может перейти в "Барселону" этим летом.
Каталонский клуб надеется укрепить полузащиту, если обмен Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса из "Атлетико" не получится. Саншеш является запасным вариантом усиления для "Барсы".
В прошлом сезоне Ренату сыграл 23 матча за "Лилль" в Лиге 1, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Его цена составляет 30 млн евро, согласно Transfermarkt.
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Источник:AS
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