  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Брайтон хочет заполучить нападающего Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон хочет заполучить нападающего Барселоны

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок может попробовать себя в АПЛ

Брайтон хочет заполучить нападающего Барселоны

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт может переехать в английский чемпионат текущим летом. 30-летний датчанин интересен "Брайтону". Английский клуб хочет купить его за сумму около 15 млн евро.

Эта покупка станет возможной после продажи Бэна Уайта в "Арсенал" за более чем 50 млн евро.

В прошлом сезоне Мартин провел 29 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 9 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Брайтон энд Хоув Альбион Мартин Брайтвайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
18.07.2021 в 20:49
Беріть за 15 млн фунтів і ще набір запасних шнурків в придачу отримаєте. Дійсно на підміну вже є Аґуеро, от Серхіо на оклад і нашкрябають...
Ответить
+2
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.07.2021 в 21:04
15 млн при вартості в 9?невже в Брайтоні такі л.. хи. максимум 6-8 потрібно пропонувати. в барсі лише раді будуть його здихатись, щоб не платити зп 4,7 млн та піднести чергову морожєнку для чмоссі, який навіть вільним агентом з банановим кубком не потрібен топ-клубам
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...