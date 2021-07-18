Брайтон хочет заполучить нападающего Барселоны

Нападающий "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт может переехать в английский чемпионат текущим летом. 30-летний датчанин интересен "Брайтону". Английский клуб хочет купить его за сумму около 15 млн евро.

Эта покупка станет возможной после продажи Бэна Уайта в "Арсенал" за более чем 50 млн евро.

В прошлом сезоне Мартин провел 29 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 9 млн евро, согласно данным Transfermarkt.