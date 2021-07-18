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Брайтон хочет заполучить нападающего Барселоны
Игрок может попробовать себя в АПЛ
Нападающий "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт может переехать в английский чемпионат текущим летом. 30-летний датчанин интересен "Брайтону". Английский клуб хочет купить его за сумму около 15 млн евро.
Эта покупка станет возможной после продажи Бэна Уайта в "Арсенал" за более чем 50 млн евро.
В прошлом сезоне Мартин провел 29 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 9 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:Mundo Deportivo
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
18.07.2021 в 20:49
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
18.07.2021 в 21:04
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